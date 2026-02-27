Порту - Арока 27 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Арока, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|12
|зщ
|Зайду Занузи
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|86
|пз
|Родригу Мора
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|27
|нп
|Дениз Гюль
|77
|нп
|Оскар Петушевский
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|2
|зщ
|Жозе Силва
|15
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|25
|зщ
|Бас Кюйперс
|20
|пз
|Йеллу Сантьяго
|21
|пз
|Таити Фукуи
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|7
|пз
|Найс Джуара
|10
|нп
|Пабло Госальбес
|17
|нп
|Ivan Barbero
|Франческо Фариоли
|29.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|12.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 1
|11.01.2023
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0
|29.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|5 : 1
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 0
|22.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 3
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|23
|62
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|58
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|23
|55
| 4
Лига конференций
|Брага
|23
|42
|5
|Жил Висенте
|23
|40
|6
|Фамаликан
|23
|35
|7
|Морейренсе
|23
|33
|8
|Эшторил
|23
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|23
|31
|10
|Арока
|23
|26
|11
|Алверка
|23
|26
|12
|Эштрела
|23
|23
|13
|Каза Пия
|23
|22
|14
|Насьонал
|23
|21
|15
|Риу Аве
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|23
|18
| 18
Зона вылета
|АВС
|23
|8