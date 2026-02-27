03:49 ()
Свернуть список

Порту - Арока 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 20:45
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
27 Февраля 2026 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Порту
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Арока, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Арока
Арока
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
12 Нигерия зщ Зайду Занузи
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
86 Португалия пз Родригу Мора
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
27 Турция нп Дениз Гюль
77 Польша нп Оскар Петушевский
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
2 Португалия зщ Жозе Силва
15 Испания зщ Хави Санчес
3 Испания зщ Хосе Фонтан
25 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
20 Испания пз Йеллу Сантьяго
21 Япония пз Таити Фукуи
19 Уругвай пз Alfonso Trezza
7 Франция пз Найс Джуара
10 Испания нп Пабло Госальбес
17 Испания нп Ivan Barbero
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
29.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Арока0 : 4Порту
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Арока0 : 2Порту
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Порту4 : 0Арока
12.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Арока3 : 2Порту
03.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Порту1 : 1Арока
08.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Арока0 : 1Порту
11.01.2023 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 0Арока
29.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Порту5 : 1Арока
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Арока0 : 2Порту
28.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Порту3 : 0Арока
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 0
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Порту
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Порту1 : 1
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Порту
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Порту3 : 1
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Арока3 : 0
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 3 : 2Арока
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Арока3 : 2
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 3Арока
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Арока1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2362
2
Лига чемпионов
Спортинг2358
3
Лига Европы
Бенфика2355
4
Лига конференций
Брага2342
5 Жил Висенте2340
6 Фамаликан2335
7 Морейренсе2333
8 Эшторил2333
9 Витория Гимарайнш2331
10 Арока2326
11 Алверка2326
12 Эштрела2323
13 Каза Пия2322
14 Насьонал2321
15 Риу Аве2320
16
Стыковая зона
Тондела2318
17
Зона вылета
Санта-Клара2318
18
Зона вылета
АВС238

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close