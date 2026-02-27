03:49 ()
Свернуть список

Арка - Лехия 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 21:30
27 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Арка
Лехия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Лехия, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арка
Гдыня
Лехия
Гданьск
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Лехия1 : 0Арка
31.05.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Лехия4 : 3Арка
20.10.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Арка2 : 2Лехия
02.04.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Арка0 : 0Лехия
27.10.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Лехия2 : 1Арка
13.04.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 1-й тур Арка1 : 2Лехия
07.04.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Лехия4 : 2Арка
03.11.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Арка0 : 1Лехия
17.04.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Лехия2 : 1Арка
30.10.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Арка1 : 1Лехия
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Арка2 : 1
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 0Арка
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Арка2 : 2
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Арка1 : 0
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Арка1 : 4
23.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Лехия0 : 2
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 2 : 3Лехия
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Лехия1 : 1
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 1 : 3Лехия
05.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Лехия5 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2137
2
Лига чемпионов
Заглембе Л2235
3
Лига конференций
Лех П2235
4
Лига конференций
Гурник З2234
5 Ракув2234
6 Висла Плоцк2233
7 Краковия2233
8 Корона2230
9 Радомяк2128
10 Погонь2228
11 Лехия2227
12 ГКС Катовице2127
13 Мотор2227
14 Пяст2226
15 Арка2125
16
Зона вылета
Легия2224
17
Зона вылета
Видзев2224
18
Зона вылета
Нецеча2221

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close