Зенит - Балтика 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 18:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
27 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Зенит
Балтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Балтика, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Балтика0 : 0Зенит
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Балтика0 : 2Зенит
06.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 2Балтика
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Зенит2 : 0Балтика
02.06.2024 Fonbet Кубок России Суперфинал Балтика1 : 2Зенит
07.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Зенит1 : 0Балтика
04.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Балтика0 : 2Зенит
03.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Зенит2 : 1Балтика
30.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика1 : 0Зенит
25.09.2012 Кубок России 1/16 финала Балтика1 : 2Зенит
17.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1 ДВЗенит
10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Зенит2 : 2 3 : 4
09.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Зенит1 : 0
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 3 : 0Зенит
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир Зенит2 : 1
22.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1Балтика
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Балтика2 : 2
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Балтика2 : 1
12.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Балтика1 : 0
12.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Балтика2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Зенит» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1840
2 Зенит1839
3 Локомотив М1837
4 ЦСКА1836
5 Балтика1835
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1821
10 Динамо М1821
11 Ростов1821
12 Крылья Советов1817
13
Стыковая зона
Динамо Мх1815
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород1814
15
Зона вылета
Оренбург1812
16
Зона вылета
Сочи189

