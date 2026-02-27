Зенит - Балтика 27 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Балтика, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Богданович Семак
|Андрей Викторович Талалаев
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|0 : 2
|06.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|02.06.2024
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|1 : 2
|07.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|25.09.2012
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|17.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1 ДВ
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 2 3 : 4
|09.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|06.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|3 : 0
|03.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 1
|22.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 2
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|12.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|12.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|18
|40
|2
|Зенит
|18
|39
|3
|Локомотив М
|18
|37
|4
|ЦСКА
|18
|36
|5
|Балтика
|18
|35
|6
|Спартак М
|18
|29
|7
|Рубин
|18
|23
|8
|Ахмат
|18
|22
|9
|Акрон
|18
|21
|10
|Динамо М
|18
|21
|11
|Ростов
|18
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|17
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|18
|15
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|18
|14
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|18
|12
| 16
Зона вылета
|Сочи
|18
|9