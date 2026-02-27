Факел - Урал 27 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Урал, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Олег Петрович Василенко
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 0
|16.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|31.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|2 : 0
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 3
|12.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 3
|17.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|12.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|12.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|05.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 2
|30.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 4
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|3 : 0
|20.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 0
|16.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|16.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 2
|05.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2 ДВ
|29.11.2025
|Россия — Лига PARI
|21-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|21
|48
| 2
Повышение
|Урал
|21
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|21
|36
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|21
|34
|5
|КАМАЗ
|21
|32
|6
|Челябинск
|21
|32
|7
|Ротор
|21
|30
|8
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|9
|Нефтехимик
|21
|28
|10
|Арсенал Т
|21
|28
|11
|Шинник
|21
|26
|12
|Черноморец
|21
|24
|13
|Енисей
|21
|23
|14
|Волга Ул
|21
|22
|15
|Торпедо М
|21
|21
| 16
Зона вылета
|Уфа
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Сокол
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|21
|12