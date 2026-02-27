03:48 ()
Факел - Урал 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 16:00
27 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
Факел
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Урал, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Урал0 : 0Факел
16.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Факел1 : 0Урал
31.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Урал2 : 0Факел
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Факел1 : 0Урал
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Урал3 : 3Факел
12.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Факел0 : 0Урал
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Факел3 : 3Урал
17.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Урал0 : 0Факел
12.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Урал2 : 0Факел
12.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Факел0 : 0Урал
12.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Факел
05.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Факел2 : 2
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Факел2 : 0
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 0 : 4Факел
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 3 : 0Факел
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 0Урал
16.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 1Урал
16.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 2Урал
05.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2 ДВУрал
29.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 0Урал
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Первой лиги: «Факел» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2148
2
Повышение
Урал2141
3
Плей-офф за повышение
Родина2136
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2134
5 КАМАЗ2132
6 Челябинск2132
7 Ротор2130
8 СКА-Хабаровск2129
9 Нефтехимик2128
10 Арсенал Т2128
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2123
14 Волга Ул2122
15 Торпедо М2121
16
Зона вылета
Уфа2120
17
Зона вылета
Сокол2116
18
Зона вылета
Чайка2112

