Динамо Киев - Эпицентр 27 Февраля смотреть матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Эпицентр, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|20.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|08.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 3
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|17
|38
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|17
|38
| 3
Лига конференций
|Полесье
|17
|33
|4
|Динамо К
|17
|29
|5
|Кривбасс
|17
|27
|6
|Металлист 1925
|16
|25
|7
|Колос
|17
|25
|8
|Заря
|17
|24
|9
|Верес
|16
|21
|10
|Карпаты
|17
|19
|11
|Рух В
|17
|19
|12
|Оболонь-Бровар
|16
|17
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|17
|16
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|16
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|17
|9