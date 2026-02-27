03:49 ()
Динамо Киев - Эпицентр 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 13:00
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
27 Февраля 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 18-й тур
Динамо К
Эпицентр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Эпицентр, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Эпицентр
Дунаевцы
История личных встреч
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Эпицентр1 : 4Динамо К
20.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Динамо К1 : 0
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Динамо К2 : 0
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Динамо К3 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 2 : 1Динамо К
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Динамо К
21.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Эпицентр0 : 2
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 5 : 0Эпицентр
08.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 0 : 3Эпицентр
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Эпицентр0 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 0Эпицентр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1738
2
Лига конференций
Шахтёр1738
3
Лига конференций
Полесье1733
4 Динамо К1729
5 Кривбасс1727
6 Металлист 19251625
7 Колос1725
8 Заря1724
9 Верес1621
10 Карпаты1719
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1716
14
Стыковая зона
Эпицентр1714
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава179

