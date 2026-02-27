03:48 ()
Телстар - НАК Бреда 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 21:00
27 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Телстар
НАК Бреда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - НАК Бреда, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур НАК Бреда0 : 1Телстар
16.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 23-й тур Телстар1 : 2НАК Бреда
14.11.2020 Нидерланды - Первый дивизион 12-й тур НАК Бреда1 : 0Телстар
06.12.2019 Нидерланды - Первый дивизион 18-й тур Телстар1 : 1НАК Бреда
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 2 : 1Телстар
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Телстар1 : 1
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Телстар
05.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала Телстар2 : 1
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 4 : 1Телстар
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур НАК Бреда1 : 0
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 0 : 1НАК Бреда
06.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур НАК Бреда0 : 2
30.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НАК Бреда2 : 2
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 2НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2462
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2448
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2443
4
Лига Европы
Аякс2443
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2438
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2437
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2431
9 Гронинген2431
10 Херенвен2431
11 Фортуна2429
12 ПЕК Зволле2427
13 Гоу Эхед Иглс2426
14 Эксельсиор2426
15 Волендам2424
16
Стыковая зона
НАК Бреда2422
17
Зона вылета
Телстар2418
18
Зона вылета
Хераклес2417

