Телстар - НАК Бреда 27 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - НАК Бреда, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 1
|16.02.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 2
|14.11.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|06.12.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|05.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|4 : 1
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 1
|06.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|30.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|48
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|24
|43
| 4
Лига Европы
|Аякс
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|38
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|24
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|24
|31
|9
|Гронинген
|24
|31
|10
|Херенвен
|24
|31
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|ПЕК Зволле
|24
|27
|13
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Волендам
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|24
|18
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|24
|17