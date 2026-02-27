03:49 ()
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 19:00
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
27 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 24-й тур
Трабзонспор
Фатих Карагюмрюк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Главные тренеры
Турция Фатих Текке
Чехия Марцел Личка
Сербия Александар Станоевич
Сербия Александар Станоевич
История личных встреч
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Фатих Карагюмрюк3 : 4Трабзонспор
09.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур Трабзонспор5 : 1Фатих Карагюмрюк
29.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 0Трабзонспор
22.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур Трабзонспор4 : 1Фатих Карагюмрюк
28.12.2022 Турция - Суперлига 16-й тур Фатих Карагюмрюк4 : 1Трабзонспор
15.04.2022 Турция - Суперлига 33-й тур Трабзонспор1 : 1Фатих Карагюмрюк
28.11.2021 Турция - Суперлига 14-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 2Трабзонспор
24.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Трабзонспор2 : 0Фатих Карагюмрюк
03.01.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 2Трабзонспор
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 1 : 2Трабзонспор
14.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Трабзонспор2 : 3
07.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 0 : 3Трабзонспор
03.02.2026 Кубок Турции Группа A. 3-й тур Трабзонспор3 : 0
30.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 1 : 1Трабзонспор
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 0
16.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 3 : 2Фатих Карагюмрюк
07.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 0
04.02.2026 Кубок Турции Группа A. 3-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 4
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 2 : 1Фатих Карагюмрюк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2355
2
Лига чемпионов
Фенербахче2353
3
Лига Европы
Трабзонспор2348
4
Лига конференций
Бешикташ2343
5 Гёзтепе2341
6 Истанбул Башакшехир2336
7 Самсунспор2331
8 Коджаэлиспор2330
9 Газиантеп2328
10 Аланьяспор2326
11 Ризеспор2324
12 Антальяспор2323
13 Коньяспор2323
14 Генчлербирлиги2323
15 Эюпспор2321
16
Зона вылета
Касымпаша2320
17
Зона вылета
Кайсериспор2319
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2313

Отзывы и комментарии к матчу

