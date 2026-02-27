03:49 ()
Свернуть список

Арарат - Алашкерт 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 13:00
27 Февраля 2026 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 16-й тур
Арарат
Алашкерт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Алашкерт, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат
Ереван
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Алашкерт3 : 0Арарат
18.04.2025 Армения — Премьер-лига 27-й тур Арарат3 : 2Алашкерт
08.03.2025 Армения — Премьер-лига 22-й тур Алашкерт0 : 1Арарат
03.08.2024 Армения — Премьер-лига 1-й тур Арарат2 : 0Алашкерт
20.05.2024 Армения - Премьер-лига 35-й тур Арарат1 : 3Алашкерт
30.03.2024 Армения - Премьер-лига 26-й тур Алашкерт2 : 1Арарат
12.11.2023 Армения - Премьер-лига 17-й тур Арарат0 : 1Алашкерт
20.09.2023 Армения - Премьер-лига 8-й тур Алашкерт2 : 1Арарат
26.04.2023 Армения - Премьер-лига 29-й тур Арарат2 : 4Алашкерт
04.12.2022 Армения - Премьер-лига 20-й тур Алашкерт0 : 1Арарат
30.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур 2 : 0Арарат
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Арарат1 : 2
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Арарат0 : 0
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Арарат0 : 1
27.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат0 : 3
13.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 1Алашкерт
29.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур Алашкерт0 : 2
22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Алашкерт
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Алашкерт2 : 0
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Алашкерт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1534
2
Лига конференций
Урарту1529
3
Лига конференций
Пюник1429
4 Алашкерт1529
5 Ноа1423
6 Ван1521
7 БКМА1515
8 Ширак1510
9 Гандзасар1510
10
Зона вылета
Арарат153

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close