Арарат - Алашкерт 27 Февраля смотреть матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Алашкерт, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|18.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|08.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|04.12.2022
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|21.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
|13.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|29.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|15
|34
| 2
Лига конференций
|Урарту
|15
|29
| 3
Лига конференций
|Пюник
|14
|29
|4
|Алашкерт
|15
|29
|5
|Ноа
|14
|23
|6
|Ван
|15
|21
|7
|БКМА
|15
|15
|8
|Ширак
|15
|10
|9
|Гандзасар
|15
|10
| 10
Зона вылета
|Арарат
|15
|3