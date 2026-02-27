03:49 ()
Урарту - Ван 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 15:00
27 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 16-й тур
Урарту
Ван

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Ван, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урарту
Ереван
Ван
Чаренцаван
История личных встреч
15.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Ван0 : 2Урарту
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Урарту0 : 2Ван
11.11.2024 Армения — Премьер-лига 16-й тур Ван3 : 1Урарту
16.10.2024 Армения — Премьер-лига 11-й тур Урарту3 : 1Ван
20.05.2024 Армения - Премьер-лига 35-й тур Ван1 : 1Урарту
30.03.2024 Армения - Премьер-лига 26-й тур Урарту1 : 1Ван
12.11.2023 Армения - Премьер-лига 17-й тур Ван2 : 2Урарту
19.09.2023 Армения - Премьер-лига 8-й тур Урарту3 : 1Ван
02.05.2023 Армения - Премьер-лига 30-й тур Ван0 : 5Урарту
01.03.2023 Армения - Премьер-лига 21-й тур Урарту2 : 0Ван
08.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 3 : 2Урарту
29.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур 0 : 2Урарту
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Урарту1 : 1
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Урарту
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Урарту
02.12.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур Ван0 : 0
23.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ван3 : 2
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Ван2 : 1
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 2 : 3Ван
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Ван
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1534
2
Лига конференций
Урарту1529
3
Лига конференций
Пюник1429
4 Алашкерт1529
5 Ноа1423
6 Ван1521
7 БКМА1515
8 Ширак1510
9 Гандзасар1510
10
Зона вылета
Арарат153

