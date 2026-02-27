Краковия - Пяст 27 Февраля смотреть матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Пяст, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Лука Элснер
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|0 : 0
|21.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 1
|23.02.2024
|Польша - Экстракласса
|22-й тур
|0 : 0
|21.08.2023
|Польша - Экстракласса
|5-й тур
|1 : 1
|25.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|2 : 1
|13.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|0 : 1
|20.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|0 : 1
|27.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|2 : 4
|19.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|2 : 0
|20.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 2
|20.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 2
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|09.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|03.02.2026
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|21
|37
| 2
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|22
|35
| 3
Лига конференций
|Лех П
|22
|35
| 4
Лига конференций
|Гурник З
|22
|34
|5
|Ракув
|22
|34
|6
|Висла Плоцк
|22
|33
|7
|Краковия
|22
|33
|8
|Корона
|22
|30
|9
|Радомяк
|21
|28
|10
|Погонь
|22
|28
|11
|Лехия
|22
|27
|12
|ГКС Катовице
|21
|27
|13
|Мотор
|22
|27
|14
|Пяст
|22
|26
|15
|Арка
|21
|25
| 16
Зона вылета
|Легия
|22
|24
| 17
Зона вылета
|Видзев
|22
|24
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|22
|21