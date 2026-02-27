03:49 ()
Краковия - Пяст 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 19:00
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
27 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Краковия
Пяст

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Пяст, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Пяст
Гливице
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
История личных встреч
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Пяст0 : 0Краковия
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Пяст0 : 0Краковия
21.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Краковия1 : 1Пяст
23.02.2024 Польша - Экстракласса 22-й тур Пяст0 : 0Краковия
21.08.2023 Польша - Экстракласса 5-й тур Краковия1 : 1Пяст
25.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Пяст2 : 1Краковия
13.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Краковия0 : 1Пяст
20.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Краковия0 : 1Пяст
27.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Пяст2 : 4Краковия
19.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Пяст2 : 0Краковия
20.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 0Краковия
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Краковия0 : 0
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Краковия
02.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 1Краковия
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Краковия2 : 2
20.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Пяст1 : 2
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 0Пяст
09.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Пяст1 : 0
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур Пяст1 : 0
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Пяст
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2137
2
Лига чемпионов
Заглембе Л2235
3
Лига конференций
Лех П2235
4
Лига конференций
Гурник З2234
5 Ракув2234
6 Висла Плоцк2233
7 Краковия2233
8 Корона2230
9 Радомяк2128
10 Погонь2228
11 Лехия2227
12 ГКС Катовице2127
13 Мотор2227
14 Пяст2226
15 Арка2125
16
Зона вылета
Легия2224
17
Зона вылета
Видзев2224
18
Зона вылета
Нецеча2221

