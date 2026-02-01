05:35 ()
Сантос - Васко да Гама 27 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 27-02-2026 00:00
27 Февраля 2026 года в 01:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 4-й тур
Сантос
Васко да Гама

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сантос - Васко да Гама, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сантос
Сантус
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Аргентина Хуан Пабло Войвода
Бразилия Фернандо Динис
История личных встреч
17.08.2025 Бразилия — Серия А 20-й тур Сантос0 : 6Васко да Гама
31.03.2025 Бразилия — Серия А 1-й тур Васко да Гама2 : 1Сантос
01.10.2023 Бразилия - Серия А 25-й тур Сантос4 : 1Васко да Гама
14.05.2023 Бразилия - Серия А 6-й тур Васко да Гама0 : 1Сантос
20.12.2020 Бразилия - Серия А 26-й тур Васко да Гама1 : 0Сантос
03.09.2020 Бразилия - Серия А 7-й тур Сантос2 : 2Васко да Гама
05.10.2019 Бразилия - Серия А 23-й тур Васко да Гама0 : 1Сантос
12.05.2019 Бразилия - Серия А 4-й тур Сантос3 : 0Васко да Гама
28.09.2018 Бразилия - Серия А 3-й тур Сантос1 : 1Васко да Гама
02.09.2018 Бразилия - Серия А 22-й тур Васко да Гама0 : 3Сантос
13.02.2026 Бразилия — Серия А 3-й тур 2 : 1Сантос
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Сантос1 : 1
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур 4 : 2Сантос
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур Сантос3 : 0
04.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур 0 : 3Сантос
12.02.2026 Бразилия — Серия А 3-й тур Васко да Гама0 : 1
06.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Васко да Гама1 : 1
30.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур 2 : 1Васко да Гама
07.12.2025 Бразилия — Серия А 38-й тур 5 : 0Васко да Гама
03.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Васко да Гама0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас37
2 Сан-Паулу37
3 Флуминенсе37
4 Баия37
5 Коринтианс36
6 Атлетико Паранаэнсе36
7 Ред Булл Брагантино36
8 Шапекоэнсе35
9 Мирасол35
10 Коритиба34
11 Фламенго34
12 Ботафого33
13 Гремио33
14 Витория33
15 Атлетико Минейро32
16 Ремо32
17
Зона вылета
Васко да Гама31
18
Зона вылета
Сантос31
19
Зона вылета
Интернасьонал31
20
Зона вылета
Крузейро31

Отзывы и комментарии к матчу

