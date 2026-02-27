03:48 ()
Аугсбург - Кёльн 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 21:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
27 Февраля 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Аугсбург
Кёльн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Кёльн, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Кёльн
Кёльн
1 Германия вр Финн Дамен
40 США зщ Ноакай Бэнкс
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
16 Швейцария зщ Седрик Цезигер
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
19 Германия пз Робин Фелльхауэр
17 Хорватия пз Кристиян Якич
4 Франция пз Хан-Ноа Массенго
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
32 Швейцария пз Фабиан Ридер
38 Австрия нп Михаэль Грегорич
1 Германия вр Марвин Швебе
33 Нидерланды зщ Рав ван ден Берг
39 Турция зщ Дженк Озкачар
6 Германия зщ Эрик Мартель
16 Польша пз Якуб Каминьский
5 Германия пз Том Краус
32 США пз Кристоффер Лунн
18 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
13 Германия нп Саид Эль-Мала
9 Германия нп Рагнар Ахе
30 Германия нп Мариус Бюльтер
Главные тренеры
Германия Сандро Вагнер
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Кёльн1 : 1Аугсбург
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Аугсбург1 : 1Кёльн
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Кёльн1 : 1Аугсбург
08.04.2023 Германия — Бундеслига 27-й тур Аугсбург1 : 3Кёльн
16.10.2022 Германия — Бундеслига 10-й тур Кёльн3 : 2Аугсбург
30.04.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Аугсбург1 : 4Кёльн
10.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Кёльн0 : 2Аугсбург
23.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Аугсбург2 : 3Кёльн
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Кёльн0 : 1Аугсбург
07.06.2020 Германия - Бундеслига 30-й тур Аугсбург1 : 1Кёльн
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 2 : 3Аугсбург
15.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Аугсбург1 : 0
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 2 : 0Аугсбург
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Аугсбург2 : 1
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 1 : 2Аугсбург
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Кёльн2 : 2
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 3 : 1Кёльн
08.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Кёльн1 : 2
30.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Кёльн1 : 0
25.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2352
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2346
4
Лига чемпионов
Штутгарт2343
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2341
6
Лига конференций
Байер2239
7 Фрайбург2333
8 Айнтрахт Ф2331
9 Унион2328
10 Аугсбург2328
11 Гамбург2226
12 Кёльн2324
13 Майнц2322
14 Боруссия М2322
15 Вольфсбург2320
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2320
17
Зона вылета
Вердер2319
18
Зона вылета
Хайденхайм2314

