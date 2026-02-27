Аугсбург - Кёльн 27 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Кёльн, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|17
|пз
|Кристиян Якич
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Марвин Швебе
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|5
|пз
|Том Краус
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|Сандро Вагнер
|Лукас Кваснёк
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|16.10.2022
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 4
|10.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|23.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|23
|43
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|23
|41
| 6
Лига конференций
|Байер
|22
|39
|7
|Фрайбург
|23
|33
|8
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|9
|Унион
|23
|28
|10
|Аугсбург
|23
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Кёльн
|23
|24
|13
|Майнц
|23
|22
|14
|Боруссия М
|23
|22
|15
|Вольфсбург
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Вердер
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|23
|14