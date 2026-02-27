03:49 ()
Шахтёр - Верес 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 15:30
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
27 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 18-й тур
Шахтёр
Верес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Верес, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Верес
Ровно
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Верес0 : 2Шахтёр
06.04.2025 Украина — Премьер-лига 23-й тур Шахтёр3 : 0Верес
27.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур Верес1 : 1Шахтёр
08.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Шахтёр2 : 0Верес
26.09.2023 Кубок Украины 1/8 финала Верес0 : 3Шахтёр
02.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Верес1 : 1Шахтёр
19.05.2023 Украина - Премьер-лига 27-й тур Шахтёр2 : 1Верес
09.11.2022 Украина - Премьер-лига 12-й тур Верес0 : 2Шахтёр
25.09.2021 Украина - Премьер-лига 9-й тур Шахтёр4 : 1Верес
13.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 9-й тур Шахтёр1 : 0Верес
22.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Шахтёр3 : 0
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Шахтёр0 : 0
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Шахтёр5 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 0 : 2Шахтёр
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Шахтёр
20.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Верес3 : 2
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Верес
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Верес0 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Верес
08.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Верес1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1738
2
Лига конференций
Шахтёр1738
3
Лига конференций
Полесье1733
4 Динамо К1729
5 Кривбасс1727
6 Металлист 19251625
7 Колос1725
8 Заря1724
9 Верес1621
10 Карпаты1719
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1716
14
Стыковая зона
Эпицентр1714
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава179

