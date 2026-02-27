Шахтёр - Верес 27 Февраля смотреть матч
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Верес, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Арда Туран
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|06.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|27.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 3
|02.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|09.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|25.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|13.05.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 9-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|20.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 2
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|29.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|17
|38
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|17
|38
| 3
Лига конференций
|Полесье
|17
|33
|4
|Динамо К
|17
|29
|5
|Кривбасс
|17
|27
|6
|Металлист 1925
|16
|25
|7
|Колос
|17
|25
|8
|Заря
|17
|24
|9
|Верес
|16
|21
|10
|Карпаты
|17
|19
|11
|Рух В
|17
|19
|12
|Оболонь-Бровар
|16
|17
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|17
|16
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|16
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|17
|9