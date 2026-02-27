Парма - Кальяри 27 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Кальяри, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|7
|пз
|Габриэл Стрефезза
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|1
|вр
|Элия Каприле
|22
|зщ
|Альберто Доссена
|33
|зщ
|Адам Оберт
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|32
|зщ
|Зе Педру
|3
|зщ
|Рияд Идрисси
|8
|пз
|Мишель Адопо
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|2
|нп
|Марко Палестра
|9
|нп
|Семих Кылычсой
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|Карлос Куэста
|Фабио Пизакане
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|03.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|30.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|22.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|2 : 1
|03.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 15-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 3
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|01.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 2
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 4
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|4 : 0
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|16.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|26
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|26
|45
|7
|Аталанта
|26
|45
|8
|Болонья
|26
|36
|9
|Сассуоло
|26
|35
|10
|Лацио
|26
|34
|11
|Удинезе
|26
|32
|12
|Парма
|26
|32
|13
|Кальяри
|26
|29
|14
|Дженоа
|26
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|26
|24
|17
|Фиорентина
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|26
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15