Парма - Кальяри 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 21:45
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
27 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Парма
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Кальяри, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Кальяри
Кальяри
40 Италия вр Эдоардо Корви
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
37 Аргентина зщ Марьяно Тройло
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
14 Италия зщ Эмануэле Валери
39 Австралия зщ Алессандро Чиркати
10 Испания пз Адриан Бернабе
16 Бельгия пз Мандела Кейта
7 Бразилия пз Габриэл Стрефезза
22 Дания пз Оливер Сёренсен
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
1 Италия вр Элия Каприле
22 Италия зщ Альберто Доссена
33 Словакия зщ Адам Оберт
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
32 Португалия зщ Зе Педру
3 Италия зщ Рияд Идрисси
8 Франция пз Мишель Адопо
25 Гана пз Ибраим Сулемана
2 Италия нп Марко Палестра
9 Турция нп Семих Кылычсой
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
Главные тренеры
Испания Карлос Куэста
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
13.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Кальяри2 : 0Парма
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Кальяри2 : 1Парма
30.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Парма2 : 3Кальяри
03.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч Парма0 : 0Кальяри
30.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч Кальяри3 : 2Парма
22.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Парма2 : 1Кальяри
03.12.2022 Италия - Серия B Серия В. 15-й тур Кальяри1 : 1Парма
17.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Кальяри4 : 3Парма
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Парма0 : 0Кальяри
01.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри2 : 2Парма
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 1Парма
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Парма2 : 1
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 1Парма
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Парма1 : 4
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 4 : 0Парма
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Кальяри0 : 0
16.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Кальяри0 : 2
09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 0Кальяри
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Кальяри4 : 0
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2664
2
Лига чемпионов
Милан2654
3
Лига чемпионов
Наполи2650
4
Лига чемпионов
Рома2650
5
Лига Европы
Ювентус2646
6
Лига конференций
Комо2645
7 Аталанта2645
8 Болонья2636
9 Сассуоло2635
10 Лацио2634
11 Удинезе2632
12 Парма2632
13 Кальяри2629
14 Дженоа2627
15 Торино2627
16 Кремонезе2624
17 Фиорентина2624
18
Зона вылета
Лечче2624
19
Зона вылета
Пиза2615
20
Зона вылета
Верона2615

