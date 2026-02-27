03:48 ()
КАМАЗ - Арсенал Т 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 17:00
27 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
КАМАЗ
Арсенал Т

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Арсенал Т, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Антон Геннадьевич Хазов
Россия Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Арсенал Т1 : 1КАМАЗ
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур КАМАЗ2 : 1Арсенал Т
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал Т1 : 0КАМАЗ
25.11.2023 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Арсенал Т2 : 0КАМАЗ
21.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ0 : 0Арсенал Т
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Арсенал Т0 : 1КАМАЗ
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур КАМАЗ0 : 1Арсенал Т
06.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Арсенал Т1 : 0КАМАЗ
19.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур КАМАЗ0 : 1Арсенал Т
09.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1КАМАЗ
01.12.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 0КАМАЗ
27.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) КАМАЗ1 : 1 2 : 4
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур КАМАЗ1 : 1
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 3 : 3КАМАЗ
02.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Арсенал Т0 : 4
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Арсенал Т0 : 0
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Арсенал Т0 : 0 3 : 2
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Арсенал Т1 : 1
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 1 : 2Арсенал Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2148
2
Повышение
Урал2141
3
Плей-офф за повышение
Родина2136
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2134
5 КАМАЗ2132
6 Челябинск2132
7 Ротор2130
8 СКА-Хабаровск2129
9 Нефтехимик2128
10 Арсенал Т2128
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2123
14 Волга Ул2122
15 Торпедо М2121
16
Зона вылета
Уфа2120
17
Зона вылета
Сокол2116
18
Зона вылета
Чайка2112

