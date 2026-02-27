03:48 ()
Страсбург - Ланс 27 Февраля смотреть матч

Начало трансляции: 27-02-2026 21:45
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
27 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Страсбург
Ланс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ланс, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ланс
Ланс
39 Бельгия вр Майк Пендерс
22 Кот-д'Ивуар зщ Гела Дуэ
2 Ирландия зщ Эндрю Омобамиделе
3 Англия пз Бен Чилуэлл
29 Франция пз Самир Эль-Мурабет
32 Аргентина пз Валентин Барко
6 Франция пз Исмаэль Дукуре
7 Бельгия нп Диегу Морейра
19 Парагвай нп Хулио Энсисо
20 Кот-д'Ивуар нп Мартиаль Годо
9 Аргентина нп Хоакин Паничелли
40 Франция вр Робен Риссер
4 Босния и Герцеговина зщ Нидал Челик
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
20 Франция зщ Маланг Сарр
23 Саудовская Аравия зщ Сауд Абдулхамид
14 Франция зщ Матьё Юдоль
28 Франция пз Адриен Томассон
5 Черногория пз Андрия Булатович
9 Франция нп Аллан Сент-Максимен
11 Франция нп Одсонн Эдуар
10 Франция нп Флорьян Товен
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Франция Пьер Саж
История личных встреч
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Ланс1 : 0Страсбург
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Ланс0 : 2Страсбург
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Страсбург2 : 2Ланс
10.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Ланс3 : 1Страсбург
29.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Страсбург0 : 1Ланс
07.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Ланс2 : 1Страсбург
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Страсбург2 : 2Ланс
03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур Страсбург1 : 0Ланс
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Ланс0 : 1Страсбург
21.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Страсбург1 : 2Ланс
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Страсбург3 : 1
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 2Страсбург
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 1Страсбург
05.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Страсбург3 : 1
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Страсбург1 : 2
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Ланс2 : 3
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 5Ланс
07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Ланс3 : 1
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 2 : 4Ланс
30.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Ланс1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2354
2
Лига чемпионов
Ланс2352
3
Лига чемпионов
Лион2345
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Лилль2337
6
Лига конференций
Ренн2337
7 Страсбург2334
8 Монако2334
9 Лорьян2332
10 Тулуза2331
11 Брест2330
12 Анже2329
13 Гавр2326
14 Ницца2324
15 Париж2323
16
Стыковая зона
Осер2317
17
Зона вылета
Нант2317
18
Зона вылета
Метц2313

Отзывы и комментарии к матчу

