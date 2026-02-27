Страсбург - Ланс 27 Февраля смотреть матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ланс, которое состоится 27 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|32
|пз
|Валентин Барко
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|7
|нп
|Диегу Морейра
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|20
|нп
|Мартиаль Годо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|40
|вр
|Робен Риссер
|4
|зщ
|Нидал Челик
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|23
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|28
|пз
|Адриен Томассон
|5
|пз
|Андрия Булатович
|9
|нп
|Аллан Сент-Максимен
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|10
|нп
|Флорьян Товен
|Гари О'Нил
|Пьер Саж
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|07.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|22.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|05.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 5
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 4
|30.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|23
|37
| 6
Лига конференций
|Ренн
|23
|37
|7
|Страсбург
|23
|34
|8
|Монако
|23
|34
|9
|Лорьян
|23
|32
|10
|Тулуза
|23
|31
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|23
|29
|13
|Гавр
|23
|26
|14
|Ницца
|23
|24
|15
|Париж
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|Осер
|23
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|23
|13