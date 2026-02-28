00:40 ()
Лидс - Манчестер Сити 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 19:30
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
28 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Лидс Юнайтед
Манчестер Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Манчестер Сити
Манчестер
26 Уэльс вр Карл Дарлоу
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
15 Словения зщ Яка Бийол
18 Германия пз Антон Стах
4 Уэльс пз Итан Ампаду
44 Болгария пз Илия Груев
11 США пз Бренден Ааронсон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
21 Алжир зщ Райан Аит-Нури
33 Англия зщ Нико О'Райли
15 Англия зщ Марк Гехи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
42 Гана пз Антуан Семеньо
20 Португалия пз Бернарду Силва
16 Испания пз Родри
7 Египет пз Омар Мармуш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити3 : 2Лидс Юнайтед
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Сити2 : 1Лидс Юнайтед
28.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Лидс Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Лидс Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
14.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити7 : 0Лидс Юнайтед
10.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити1 : 2Лидс Юнайтед
03.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
17.02.2013 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Сити4 : 0Лидс Юнайтед
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 1 2 : 4Лидс Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
06.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Лидс Юнайтед0 : 4
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити2 : 1
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити2 : 0
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити3 : 0
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Манчестер Сити
04.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2861
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2756
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2751
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2748
5
Лига Европы
Челси2745
6 Ливерпуль2745
7 Брентфорд2740
8 Борнмут2738
9 Эвертон2737
10 Фулхэм2737
11 Ньюкасл Юнайтед2736
12 Сандерленд2736
13 Кристал Пэлас2735
14 Брайтон энд Хоув Альбион2734
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2729
17 Ноттингем Форест2727
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2725
19
Зона вылета
Бёрнли2719
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2810

Отзывы и комментарии к матчу

