Лидс - Манчестер Сити 28 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Манчестер Сити, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|18
|пз
|Антон Стах
|4
|пз
|Итан Ампаду
|44
|пз
|Илия Груев
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|15
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|20
|пз
|Бернарду Силва
|16
|пз
|Родри
|7
|пз
|Омар Мармуш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|Даниэль Фарке
|Хосеп Гвардиола
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|28.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 4
|14.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|7 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|17.02.2013
|Кубок Англии
|1/8 финала
|4 : 0
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|06.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 4
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 0
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|56
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|48
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|45
|6
|Ливерпуль
|27
|45
|7
|Брентфорд
|27
|40
|8
|Борнмут
|27
|38
|9
|Эвертон
|27
|37
|10
|Фулхэм
|27
|37
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|36
|12
|Сандерленд
|27
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|35
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|28
|10