Хоффенхайм - Санкт-Паули 28 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Санкт-Паули, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|29
|пз
|Базумана Туре
|11
|пз
|Фисник Аслани
|22
|вр
|Никола Василь
|3
|зщ
|Карол Метс
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|8
|зщ
|Эрик Смит
|5
|зщ
|Хауке Валь
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|20
|пз
|Матиас Расмуссен
|10
|пз
|Данел Синани
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|19
|нп
|Мартейн Карс
|Кристиан Ильцер
|Александер Блессин
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 2 8 : 7
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|14.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|23.01.2011
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|28.08.2010
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|5 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|03.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|23
|43
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|23
|41
| 6
Лига конференций
|Байер
|22
|39
|7
|Фрайбург
|23
|33
|8
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|9
|Унион
|23
|28
|10
|Аугсбург
|23
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Кёльн
|23
|24
|13
|Майнц
|23
|22
|14
|Боруссия М
|23
|22
|15
|Вольфсбург
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Вердер
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|23
|14