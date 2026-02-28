00:41 ()
Хоффенхайм - Санкт-Паули 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
28 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Хоффенхайм
Санкт-Паули

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Санкт-Паули, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Санкт-Паули
Гамбург
1ГерманияврОливер Бауман
2ЧехиязщРобин Гранач
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
27ХорватияпзАндрей Крамарич
6ГерманияпзГриша Прёмель
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
29Кот-д'ИвуарпзБазумана Туре
11КосовопзФисник Аслани
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
3ЭстониязщКарол Метс
2ГрециязщМанолис Салиакас
8ШвециязщЭрик Смит
5ГерманиязщХауке Валь
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
11ПольшапзАркадиуш Пырка
20НорвегияпзМатиас Расмуссен
10ЛюксембургпзДанел Синани
16ЯпонияпзДжоэл Чима Фудзита
19НидерландынпМартейн Карс
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаСанкт-Паули2 : 2 8 : 7Хоффенхайм
19.10.2025Германия — Бундеслига7-й турСанкт-Паули0 : 3Хоффенхайм
14.03.2025Германия — Бундеслига26-й турСанкт-Паули1 : 0Хоффенхайм
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турХоффенхайм0 : 2Санкт-Паули
23.01.2011Германия - Бундеслига19-й турХоффенхайм2 : 2Санкт-Паули
28.08.2010Германия - Бундеслига2-й турСанкт-Паули0 : 1Хоффенхайм
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур2 : 2Хоффенхайм
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й турХоффенхайм3 : 0
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур5 : 1Хоффенхайм
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турХоффенхайм3 : 1
27.01.2026Германия — Бундеслига16-й тур0 : 2Хоффенхайм
22.02.2026Германия — Бундеслига23-й турСанкт-Паули2 : 1
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур4 : 0Санкт-Паули
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турСанкт-Паули2 : 1
03.02.2026Кубок Германии1/4 финала3 : 0Санкт-Паули
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур2 : 1Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2352
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2346
4
Лига чемпионов
Штутгарт2343
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2341
6
Лига конференций
Байер2239
7 Фрайбург2333
8 Айнтрахт Ф2331
9 Унион2328
10 Аугсбург2328
11 Гамбург2226
12 Кёльн2324
13 Майнц2322
14 Боруссия М2322
15 Вольфсбург2320
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2320
17
Зона вылета
Вердер2319
18
Зона вылета
Хайденхайм2314

