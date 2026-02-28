Боруссия М - Унион 28 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Унион, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Мориц Николас
|14
|зщ
|Кота Такаи
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|27
|пз
|Рокко Райц
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Харис Табакович
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|39
|зщ
|Деррик Кён
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|11
|пз
|Чон У Ён
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|10
|нп
|Ильяс Анса
|Херардо Сеоане
|Штеффен Баумгарт
|17.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|23.04.2023
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|06.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|23
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|23
|43
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|23
|41
| 6
Лига конференций
|Байер
|22
|39
|7
|Фрайбург
|23
|33
|8
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|9
|Унион
|23
|28
|10
|Аугсбург
|23
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Кёльн
|23
|24
|13
|Майнц
|23
|22
|14
|Боруссия М
|23
|22
|15
|Вольфсбург
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Вердер
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|23
|14