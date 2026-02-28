00:41 ()
Боруссия М - Унион 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 16:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
28 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Боруссия М
Унион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Унион, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Унион
Берлин
33ГерманияврМориц Николас
14ЯпониязщКота Такаи
30ШвейцариязщНико Эльведи
4ИндонезиязщКевин Дикс
29СШАзщДжозеф Скалли
26ГерманиязщЛукас Ульрих
16ГерманияпзФилипп Зандер
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
27ГерманияпзРокко Райц
9ФранциянпФранк Онора
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
34ФранциязщСтэнли Нсоки
39ГерманиязщДеррик Кён
8ГерманияпзРани Хедира
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
11Южная КореяпзЧон У Ён
28АвстрияпзКристофер Триммель
7ШотландиянпОливер Бёрк
10ГерманиянпИльяс Анса
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
17.10.2025Германия — Бундеслига7-й турУнион3 : 1Боруссия М
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турУнион1 : 2Боруссия М
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБоруссия М1 : 0Унион
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБоруссия М0 : 0Унион
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турУнион3 : 1Боруссия М
23.04.2023Германия — Бундеслига29-й турБоруссия М0 : 1Унион
30.10.2022Германия — Бундеслига12-й турУнион2 : 1Боруссия М
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турБоруссия М1 : 2Унион
29.08.2021Германия - Бундеслига3-й турУнион2 : 1Боруссия М
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турУнион1 : 1Боруссия М
22.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур2 : 1Боруссия М
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур3 : 0Боруссия М
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турБоруссия М1 : 1
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 1Боруссия М
25.01.2026Германия — Бундеслига19-й турБоруссия М0 : 3
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й турУнион1 : 0
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур3 : 2Унион
06.02.2026Германия — Бундеслига21-й турУнион1 : 1
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур3 : 1Унион
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турУнион0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2352
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2346
4
Лига чемпионов
Штутгарт2343
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2341
6
Лига конференций
Байер2239
7 Фрайбург2333
8 Айнтрахт Ф2331
9 Унион2328
10 Аугсбург2328
11 Гамбург2226
12 Кёльн2324
13 Майнц2322
14 Боруссия М2322
15 Вольфсбург2320
16
Стыковая зона
Санкт-Паули2320
17
Зона вылета
Вердер2319
18
Зона вылета
Хайденхайм2314

Отзывы и комментарии к матчу

