Ренн - Тулуза 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 18:00
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
28 Февраля 2026 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ренн
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Тулуза, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Тулуза
Тулуза
30 Франция вр Брис Самба
18 Камерун зщ Махамаду Нагида
24 Франция зщ Антони Руо
3 Франция зщ Лилиан Брассье
17 Польша пз Себастьян Шиманьски
70 Франция пз Арно Норден
21 Франция пз Валентин Ронжье
26 Франция пз Кентен Мерлен
45 Франция пз Махди Камара
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Эстебан Леполь
1 Франция вр Гийом Рест
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
3 США зщ Марк Маккензи
12 Норвегия пз Уоррен Каманзи
77 Словакия пз Марио Сауэр
18 Сенегал пз Пап Диоп
24 Франция пз Дайанн Металье
13 Канада пз Джейсен Расселл-Роу
11 Аргентина нп Сантьяго Масса
10 Франция нп Янн Гбоу
Главные тренеры
Франция Себастьен Тамбуре (и.о.)
Франция Франк Эз
Франция Франк Эз
Франция Франк Эз
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Тулуза2 : 2Ренн
03.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Тулуза2 : 1Ренн
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Ренн0 : 2Тулуза
13.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн1 : 2Тулуза
17.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Тулуза0 : 0Ренн
12.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза3 : 1Ренн
12.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур Ренн2 : 1Тулуза
29.02.2020 Франция - Лига 1 27-й тур Тулуза0 : 2Ренн
27.10.2019 Франция - Лига 1 11-й тур Ренн3 : 2Тулуза
05.05.2019 Франция - Лига 1 35-й тур Тулуза2 : 2Ренн
22.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 0 : 3Ренн
13.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Ренн3 : 1
07.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 3 : 1Ренн
03.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 3 : 0Ренн
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 0Ренн
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Тулуза1 : 1
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 1Тулуза
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 1 : 0Тулуза
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Тулуза1 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Тулуза0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2354
2
Лига чемпионов
Ланс2352
3
Лига чемпионов
Лион2345
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Лилль2337
6
Лига конференций
Ренн2337
7 Страсбург2334
8 Монако2334
9 Лорьян2332
10 Тулуза2331
11 Брест2330
12 Анже2329
13 Гавр2326
14 Ницца2324
15 Париж2323
16
Стыковая зона
Осер2317
17
Зона вылета
Нант2317
18
Зона вылета
Метц2313

Отзывы и комментарии к матчу

