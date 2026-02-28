00:43 ()
Погонь - Видзев 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 15:45
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
28 Февраля 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Погонь
Видзев

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Видзев, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Дания Томас Томасберг
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Видзев1 : 2Погонь
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Видзев0 : 4Погонь
17.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Погонь2 : 0Видзев
16.12.2023 Польша - Экстракласса 19-й тур Видзев1 : 2Погонь
30.07.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Погонь2 : 1Видзев
28.01.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Видзев3 : 3Погонь
17.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Погонь2 : 1Видзев
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 1Погонь
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Погонь1 : 0
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Погонь1 : 1
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Погонь
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Погонь2 : 2
20.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Видзев0 : 0
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 2Видзев
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 0Видзев
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Видзев1 : 3
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 1Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2137
2
Лига чемпионов
Заглембе Л2235
3
Лига конференций
Лех П2235
4
Лига конференций
Гурник З2234
5 Ракув2234
6 Висла Плоцк2233
7 Краковия2333
8 Корона2230
9 Пяст2329
10 Радомяк2128
11 Погонь2228
12 Лехия2227
13 ГКС Катовице2127
14 Мотор2227
15 Арка2125
16
Зона вылета
Легия2224
17
Зона вылета
Видзев2224
18
Зона вылета
Нецеча2221

