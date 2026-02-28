00:43 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Свернуть список

ЛНЗ Черкассы - Полесье 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 13:00
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
28 Февраля 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 18-й тур
ЛНЗ Черкассы
Полесье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Полесье, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Полесье0 : 2ЛНЗ Черкассы
28.03.2025 Украина — Премьер-лига 22-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 1Полесье
22.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур Полесье1 : 1ЛНЗ Черкассы
01.03.2024 Украина - Премьер-лига 19-й тур Полесье0 : 1ЛНЗ Черкассы
18.08.2023 Украина - Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 2Полесье
21.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 0
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур ЛНЗ Черкассы3 : 0
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
21.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
22.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Полесье
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Полесье3 : 2
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Полесье
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Полесье2 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Полесье0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1841
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1738
3
Лига конференций
Полесье1733
4 Динамо К1832
5 Кривбасс1727
6 Металлист 19251625
7 Колос1725
8 Заря1724
9 Верес1721
10 Карпаты1719
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1716
14
Стыковая зона
Эпицентр1814
15
Зона вылета
Александрия1611
16
Зона вылета
Полтава179

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close