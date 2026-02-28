00:40 ()
Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Райо Вальекано - Атлетик Б 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 15:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
28 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Райо Вальекано
Атлетик Б

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетик Б, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
32СенегалзщНобель Менди
22УругвайзщЛуис Эспино
23ИспанияпзОскар Мартин
21ИспанияпзФран Перес
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
15ИспанияпзХерард Гумбау
12МарокконпИльяс Ахомаш
7ИспаниянпИси Паласон
1ИспанияврУнай Симон
3ИспаниязщДани Вивьян
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщЮри Бершиш
2ИспаниязщАндони Горосабель
16ИспанияпзИньиго Руис де Галарета
30ИспанияпзАлехандро Рего
8ИспанияпзОйан Сансет
20ИспанияпзУнай Гомес
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
25.08.2025Испания — Примера2-й турАтлетик Б1 : 0Райо Вальекано
13.04.2025Испания — Примера31-й турАтлетик Б3 : 1Райо Вальекано
01.12.2024Испания — Примера15-й турРайо Вальекано1 : 2Атлетик Б
25.05.2024Испания - Примера38-й турРайо Вальекано0 : 1Атлетик Б
02.12.2023Испания - Примера15-й турАтлетик Б4 : 0Райо Вальекано
05.03.2023Испания - Примера24-й турРайо Вальекано0 : 0Атлетик Б
17.09.2022Испания - Примера6-й турАтлетик Б3 : 2Райо Вальекано
23.01.2022Испания - Примера22-й турРайо Вальекано0 : 1Атлетик Б
21.09.2021Испания - Примера6-й турАтлетик Б1 : 2Райо Вальекано
14.04.2019Испания - Примера32-й турАтлетик Б3 : 2Райо Вальекано
21.02.2026Испания — Примера25-й тур1 : 1Райо Вальекано
15.02.2026Испания — Примера24-й турРайо Вальекано3 : 0
01.02.2026Испания — Примера22-й тур2 : 1Райо Вальекано
24.01.2026Испания — Примера21-й турРайо Вальекано1 : 3
18.01.2026Испания — Примера20-й тур3 : 0Райо Вальекано
20.02.2026Испания — Примера25-й турАтлетик Б2 : 1
15.02.2026Испания — Примера24-й тур1 : 2Атлетик Б
11.02.2026Кубок Испании1/2 финалаАтлетик Б0 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й турАтлетик Б4 : 2
04.02.2026Кубок Испании1/4 финала1 : 2Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2561
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2560
3
Лига чемпионов
Вильярреал2551
4
Лига чемпионов
Атлетико М2548
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Сельта2537
7 Эспаньол2535
8 Атлетик Б2534
9 Осасуна2533
10 Реал Сосьедад2532
11 Жирона2530
12 Севилья2529
13 Хетафе2529
14 Алавес2527
15 Райо Вальекано2426
16 Валенсия2526
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2524
19
Зона вылета
Леванте2518
20
Зона вылета
Овьедо2417

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

