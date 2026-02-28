Райо Вальекано - Атлетик Б 28 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетик Б, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|22
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|21
|пз
|Фран Перес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|15
|пз
|Херард Гумбау
|12
|нп
|Ильяс Ахомаш
|7
|нп
|Иси Паласон
|1
|вр
|Унай Симон
|3
|зщ
|Дани Вивьян
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Бершиш
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|30
|пз
|Алехандро Рего
|8
|пз
|Ойан Сансет
|20
|пз
|Унай Гомес
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
|Иньиго Перес
|Эрнесто Вальверде
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|13.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 3
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 0
|20.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|11.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 2
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|60
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Сельта
|25
|37
|7
|Эспаньол
|25
|35
|8
|Атлетик Б
|25
|34
|9
|Осасуна
|25
|33
|10
|Реал Сосьедад
|25
|32
|11
|Жирона
|25
|30
|12
|Севилья
|25
|29
|13
|Хетафе
|25
|29
|14
|Алавес
|25
|27
|15
|Райо Вальекано
|24
|26
|16
|Валенсия
|25
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|25
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|25
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17