Ливерпуль - Вест Хэм 28 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алисон Бекер
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|18
|пз
|Коди Гакпо
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Мадс Хермансен
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|4
|зщ
|Аксель Дисаси
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|28
|пз
|Томаш Соучек
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|Арне Слот
|Нуну Эшпириту Санту
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 5
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|20.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 0
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|56
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|48
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|45
|6
|Ливерпуль
|27
|45
|7
|Брентфорд
|27
|40
|8
|Борнмут
|27
|38
|9
|Эвертон
|27
|37
|10
|Фулхэм
|27
|37
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|36
|12
|Сандерленд
|27
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|35
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|28
|10