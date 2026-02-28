00:40 ()
Ливерпуль - Вест Хэм 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 17:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
28 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
5 Франция зщ Ибраима Конате
2 Англия зщ Джозеф Гомес
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
1 Дания вр Мадс Хермансен
29 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
4 Франция зщ Аксель Дисаси
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
28 Чехия пз Томаш Соучек
27 Франция пз Сунгуту Магасса
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
20 Англия нп Джаррод Боуэн
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Ливерпуль
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Ливерпуль2 : 1Вест Хэм Юнайтед
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 5Ливерпуль
25.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ливерпуль5 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Ливерпуль
20.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль5 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ливерпуль3 : 1Вест Хэм Юнайтед
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Ливерпуль
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Ливерпуль
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Ливерпуль3 : 0
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Ливерпуль
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль1 : 2
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ливерпуль4 : 1
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1 ДВВест Хэм Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2861
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2756
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2751
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2748
5
Лига Европы
Челси2745
6 Ливерпуль2745
7 Брентфорд2740
8 Борнмут2738
9 Эвертон2737
10 Фулхэм2737
11 Ньюкасл Юнайтед2736
12 Сандерленд2736
13 Кристал Пэлас2735
14 Брайтон энд Хоув Альбион2734
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2729
17 Ноттингем Форест2727
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2725
19
Зона вылета
Бёрнли2719
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2810

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

