Пятница 27 февраля
Суббота 28 февраля
Коджаэлиспор - Бешикташ 28 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 28-02-2026 15:00
Стадион: Коджаэли (Измит, Турция), вместимость: 34712
28 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 24-й тур
Коджаэлиспор
Бешикташ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коджаэлиспор - Бешикташ, которое состоится 28 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Коджаэли (Измит, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коджаэлиспор
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
История личных встреч
05.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур Коджаэлиспор1 : 1Бешикташ
29.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Бешикташ3 : 1Коджаэлиспор
20.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 2 : 0Коджаэлиспор
15.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Коджаэлиспор3 : 0
09.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 1 : 2Коджаэлиспор
02.02.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Коджаэлиспор0 : 2
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур Бешикташ4 : 0
15.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 2 : 3Бешикташ
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Бешикташ2 : 2
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Бешикташ2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2355
2
Лига чемпионов
Фенербахче2353
3
Лига Европы
Трабзонспор2451
4
Лига конференций
Бешикташ2343
5 Гёзтепе2341
6 Истанбул Башакшехир2439
7 Самсунспор2331
8 Коджаэлиспор2330
9 Газиантеп2328
10 Аланьяспор2326
11 Ризеспор2324
12 Антальяспор2323
13 Коньяспор2423
14 Генчлербирлиги2323
15 Эюпспор2321
16
Зона вылета
Касымпаша2320
17
Зона вылета
Кайсериспор2319
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2413

