Карпаты - Колос 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 18:00
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
01 Марта 2026 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 18-й тур
Карпаты
Колос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карпаты - Колос, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Карпаты
Львов
Колос
Ковалёвка
Испания Франсиско Фернандес
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Колос1 : 1Карпаты
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Колос2 : 1Карпаты
22.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур Карпаты1 : 0Колос
29.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Колос2 : 1Карпаты
28.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 9-й тур Карпаты1 : 2Колос
22.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Карпаты
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 3 : 2Карпаты
05.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Карпаты
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Карпаты
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Карпаты1 : 2
22.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Колос0 : 2
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Колос
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Колос0 : 0
28.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 0Колос
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Колос2 : 1
1
Лига чемпионов
Шахтёр1841
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1838
3
Лига конференций
Полесье1836
4 Динамо К1832
5 Металлист 19251728
6 Кривбасс1727
7 Колос1725
8 Заря1724
9 Верес1721
10 Карпаты1719
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1716
14
Стыковая зона
Эпицентр1814
15
Зона вылета
Александрия1711
16
Зона вылета
Полтава179

