Риу Аве - Фамаликан 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 22:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
01 Марта 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Риу Аве
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Фамаликан, которое состоится 01 Марта 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
99 Нидерланды вр Эннио ван дер Гау
32 Чехия зщ Якуб Брабец
39 Бразилия зщ Густаво Манша
77 Англия зщ Омар Ричардс
5 Греция зщ Андреас Нтои
17 Греция пз Мариус Врусаи
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
7 Бразилия нп Диого Безерра
80 Германия нп Оле Польман
11 Испания нп Jalen Blesa
25 Черногория вр Лазар Царевич
2 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
55 Сенегал зщ Ибраима Ба
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
5 Португалия зщ Рафа Соареш
8 Испания пз Маркос Пенья
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
14 Португалия пз Матиаш Де Аморим
23 Португалия пз Жил Диаш
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
9 Нигерия нп Umar Abubakar
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Фамаликан0 : 0Риу Аве
10.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Фамаликан1 : 0Риу Аве
04.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 1Фамаликан
16.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Фамаликан2 : 1Риу Аве
16.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Риу Аве1 : 1Фамаликан
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве2 : 2Фамаликан
22.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Фамаликан0 : 0Риу Аве
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Риу Аве0 : 1Фамаликан
12.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Риу Аве2 : 1Фамаликан
04.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Фамаликан1 : 1Риу Аве
22.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 0Риу Аве
16.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 2
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 3 : 0Риу Аве
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве0 : 3
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 0Риу Аве
23.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Фамаликан2 : 0
15.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 0Фамаликан
09.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Фамаликан3 : 1
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 5 : 0Фамаликан
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Фамаликан3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2461
3
Лига Европы
Бенфика2355
4
Лига конференций
Брага2342
5 Жил Висенте2340
6 Фамаликан2335
7 Морейренсе2333
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2331
10 Арока2426
11 Алверка2326
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2322
14 Насьонал2321
15 Риу Аве2320
16
Стыковая зона
Тондела2318
17
Зона вылета
Санта-Клара2318
18
Зона вылета
АВС249

