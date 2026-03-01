Риу Аве - Фамаликан 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Фамаликан, которое состоится 01 Марта 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|39
|зщ
|Густаво Манша
|77
|зщ
|Омар Ричардс
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|7
|нп
|Диого Безерра
|80
|нп
|Оле Польман
|11
|нп
|Jalen Blesa
|25
|вр
|Лазар Царевич
|2
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|55
|зщ
|Ибраима Ба
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|8
|пз
|Маркос Пенья
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|23
|пз
|Жил Диаш
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|9
|нп
|Umar Abubakar
|Сотирис Силайдопулос
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|22.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 0
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 3
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|23.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|5 : 0
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|65
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|61
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|23
|55
| 4
Лига конференций
|Брага
|23
|42
|5
|Жил Висенте
|23
|40
|6
|Фамаликан
|23
|35
|7
|Морейренсе
|23
|33
|8
|Эшторил
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|23
|31
|10
|Арока
|24
|26
|11
|Алверка
|23
|26
|12
|Эштрела
|24
|24
|13
|Каза Пия
|23
|22
|14
|Насьонал
|23
|21
|15
|Риу Аве
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|23
|18
| 18
Зона вылета
|АВС
|24
|9