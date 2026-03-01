Гамбург - РБ Лейпциг 01 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - РБ Лейпциг, которое состоится 01 Марта 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|17
|зщ
|Варме Омари
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|24
|пз
|Николас Капальдо
|21
|пз
|Николай Ремберг
|27
|пз
|Филип Отеле
|18
|нп
|Бейкери Джатта
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|9
|нп
|Роберт Глатцель
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|10
|пз
|Браян Груда
|40
|нп
|Ромуло
|49
|нп
|Ян Диоманд
|Мерлин Польцин
|Оле Вернер
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 0
|23.04.2019
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 3
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|08.09.2017
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|11.02.2017
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 3
|17.09.2016
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|20.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|23.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|23
|43
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|23
|41
| 6
Лига конференций
|Байер
|23
|40
|7
|Фрайбург
|23
|33
|8
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|9
|Аугсбург
|24
|31
|10
|Унион
|24
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Боруссия М
|24
|25
|13
|Кёльн
|24
|24
|14
|Майнц
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|23
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|14