Воскресенье 01 марта
Гамбург - РБ Лейпциг 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 20:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
01 Марта 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Гамбург
РБ Лейпциг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - РБ Лейпциг, которое состоится 01 Марта 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Гамбург
Гамбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Португалия вр Даниэл Хойер
17 Франция зщ Варме Омари
25 Германия зщ Джордан Торунарига
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
24 Аргентина пз Николас Капальдо
21 Германия пз Николай Ремберг
27 Нигерия пз Филип Отеле
18 Гамбия нп Бейкери Джатта
20 Португалия нп Фабиу Виейра
11 Гана нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
9 Германия нп Роберт Глатцель
26 Бельгия вр Мартен Вандевордт
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
6 Нидерланды пз Эзехил Банзюзи
13 Австрия пз Николас Зайвальд
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
10 Германия пз Браян Груда
40 Бразилия нп Ромуло
49 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
Германия Мерлин Польцин
Германия Оле Вернер
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур РБ Лейпциг2 : 1Гамбург
18.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала РБ Лейпциг4 : 0Гамбург
23.04.2019 Кубок Германии 1/2 финала Гамбург1 : 3РБ Лейпциг
27.01.2018 Германия - Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг1 : 1Гамбург
08.09.2017 Германия - Бундеслига 3-й тур Гамбург0 : 2РБ Лейпциг
11.02.2017 Германия - Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг0 : 3Гамбург
17.09.2016 Германия - Бундеслига 3-й тур Гамбург0 : 4РБ Лейпциг
20.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 1 : 1Гамбург
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Гамбург3 : 2
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 0 : 2Гамбург
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Гамбург2 : 2
23.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 0 : 0Гамбург
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур РБ Лейпциг2 : 2
15.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг2 : 2
11.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала 2 : 0РБ Лейпциг
08.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 2РБ Лейпциг
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур РБ Лейпциг1 : 2
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2352
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2446
4
Лига чемпионов
Штутгарт2343
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2341
6
Лига конференций
Байер2340
7 Фрайбург2333
8 Айнтрахт Ф2331
9 Аугсбург2431
10 Унион2428
11 Гамбург2226
12 Боруссия М2425
13 Кёльн2424
14 Майнц2423
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2320
18
Зона вылета
Хайденхайм2414

