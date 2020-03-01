Нецеча - Радомяк 01 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Радомяк, которое состоится 01 Марта 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Жоау Энрикеш
|Гонсалу Фейо
|22.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 1
|03.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 0
|16.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 2
|28.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|21
|37
| 2
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|22
|35
| 3
Лига конференций
|Лех П
|22
|35
| 4
Лига конференций
|Гурник З
|22
|34
|5
|Ракув
|22
|34
|6
|Висла Плоцк
|22
|33
|7
|Краковия
|23
|33
|8
|Погонь
|23
|31
|9
|Корона
|22
|30
|10
|Пяст
|23
|29
|11
|Радомяк
|21
|28
|12
|Лехия
|23
|28
|13
|ГКС Катовице
|21
|27
|14
|Мотор
|22
|27
|15
|Арка
|22
|26
| 16
Зона вылета
|Легия
|22
|24
| 17
Зона вылета
|Видзев
|23
|24
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|22
|21