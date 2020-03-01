02:41 ()
Воскресенье 01 марта
Свернуть список

Нецеча - Радомяк 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 13:15
01 Марта 2026 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Нецеча
Радомяк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Радомяк, которое состоится 01 Марта 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нецеча
Нецеча
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Гонсалу Фейо
История личных встреч
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Радомяк1 : 1Нецеча
03.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Нецеча1 : 1Радомяк
02.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Радомяк1 : 1Нецеча
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 0Нецеча
16.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Нецеча1 : 1
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Нецеча
02.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Нецеча0 : 1
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Нецеча2 : 1
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 1 : 1Радомяк
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Радомяк0 : 2
08.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 0 : 0Радомяк
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 2Радомяк
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Радомяк4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2137
2
Лига чемпионов
Заглембе Л2235
3
Лига конференций
Лех П2235
4
Лига конференций
Гурник З2234
5 Ракув2234
6 Висла Плоцк2233
7 Краковия2333
8 Погонь2331
9 Корона2230
10 Пяст2329
11 Радомяк2128
12 Лехия2328
13 ГКС Катовице2127
14 Мотор2227
15 Арка2226
16
Зона вылета
Легия2224
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2221

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close