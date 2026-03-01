02:39 ()
Воскресенье 01 марта
Свернуть список

Айнтрахт - Фрайбург 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 18:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
01 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 24-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Айнтрахт Ф
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Фрайбург, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Фрайбург
Фрайбург
40 Бразилия вр Кауа Сантос
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
21 Германия зщ Натаниэль Браун
5 Швейцария зщ Орель Аменда
15 Тунис пз Эллиес Скири
6 Дания пз Оскар Хойлунн
18 Германия пз Махмуд Дауд
16 Швеция пз Хуго Ларссон
20 Япония нп Рицу Доан
19 Франция нп Жан-Маттео Баойя
29 Марокко нп Аюб Амаймуни-Эчгуяб
1 Германия вр Ноа Атуболу
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
43 Швейцария зщ Бруно Огбус
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
29 Германия пз Филипп Трой
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
14 Япония пз Юито Судзуки
32 Италия пз Винченцо Грифо
26 Германия нп Максимилиан Филипп
31 Хорватия нп Игор Матанович
Главные тренеры
Испания Альберт Риера
Германия Юлиан Шустер
Германия Ларс Фосслер
История личных встреч
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Фрайбург2 : 2Айнтрахт Ф
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Фрайбург1 : 3Айнтрахт Ф
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Ф4 : 1Фрайбург
18.02.2024 Германия — Бундеслига 22-й тур Фрайбург3 : 3Айнтрахт Ф
24.09.2023 Германия — Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Фрайбург
27.05.2023 Германия — Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Фрайбург
25.01.2023 Германия — Бундеслига 17-й тур Фрайбург1 : 1Айнтрахт Ф
10.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Фрайбург
21.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Фрайбург0 : 2Айнтрахт Ф
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Фрайбург
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур 3 : 2Айнтрахт Ф
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Ф3 : 0
06.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Ф1 : 3
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Айнтрахт Ф0 : 2
22.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Фрайбург2 : 1
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 3 : 0Фрайбург
10.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала 1 : 1 4 : 5Фрайбург
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Фрайбург1 : 0
01.02.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 0Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2360
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2352
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2446
4
Лига чемпионов
Штутгарт2343
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2341
6
Лига конференций
Байер2340
7 Фрайбург2333
8 Айнтрахт Ф2331
9 Аугсбург2431
10 Унион2428
11 Гамбург2226
12 Боруссия М2425
13 Кёльн2424
14 Майнц2423
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2320
18
Зона вылета
Хайденхайм2414

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close