Айнтрахт - Фрайбург 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Фрайбург, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Кауа Сантос
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|5
|зщ
|Орель Аменда
|15
|пз
|Эллиес Скири
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|20
|нп
|Рицу Доан
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|29
|нп
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|43
|зщ
|Бруно Огбус
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|29
|пз
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|14
|пз
|Юито Судзуки
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|26
|нп
|Максимилиан Филипп
|31
|нп
|Игор Матанович
|Альберт Риера
|Юлиан Шустер
|Ларс Фосслер
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
|18.02.2024
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 3
|24.09.2023
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|25.01.2023
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|06.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|10.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 5
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|23
|60
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|23
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|23
|43
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|23
|41
| 6
Лига конференций
|Байер
|23
|40
|7
|Фрайбург
|23
|33
|8
|Айнтрахт Ф
|23
|31
|9
|Аугсбург
|24
|31
|10
|Унион
|24
|28
|11
|Гамбург
|22
|26
|12
|Боруссия М
|24
|25
|13
|Кёльн
|24
|24
|14
|Майнц
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|23
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|14