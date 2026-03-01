02:40 ()
Воскресенье 01 марта
Каза Пия - Морейренсе 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
01 Марта 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Каза Пия
Морейренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Морейренсе, которое состоится 01 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
3 Ангола зщ Kaly
43 Бразилия зщ David Sousa
5 Португалия зщ Абду Конте
19 Уругвай пз Kevin Prieto
80 Гана пз Лоуренс Офори
8 Португалия пз Рафаэл Бриту
11 Португалия пз Жоау Маркеш
29 Франция нп Жереми Ливолан
99 Испания нп Клаудио Мендес
13 Португалия вр Андре Феррейра
76 Португалия зщ Диниш Пинту
66 Гвинея-Бисау зщ Gilberto Batista
26 Бразилия зщ Маракас
17 Испания зщ Alvaro Martinez
21 Испания пз Родри
8 Сербия пз Матея Стьепанович
11 Бразилия пз Алан де Соуза
7 Испания нп Cedric Teguia
10 Португалия нп Кику Бондозу
9 Португалия нп Луиш Семеду
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Морейренсе2 : 1Каза Пия
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Морейренсе3 : 2Каза Пия
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Каза Пия3 : 1Морейренсе
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Каза Пия0 : 1Морейренсе
08.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Морейренсе1 : 4Каза Пия
23.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 0Каза Пия
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Каза Пия3 : 2
08.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 0Каза Пия
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Каза Пия2 : 1
23.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Каза Пия3 : 3
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур Морейренсе0 : 3
16.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур 1 : 2Морейренсе
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Морейренсе1 : 2
30.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 0Морейренсе
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Морейренсе1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2461
3
Лига Европы
Бенфика2355
4
Лига конференций
Брага2342
5 Жил Висенте2340
6 Фамаликан2335
7 Морейренсе2333
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2331
10 Арока2426
11 Алверка2326
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2322
14 Насьонал2321
15 Риу Аве2320
16
Стыковая зона
Тондела2318
17
Зона вылета
Санта-Клара2318
18
Зона вылета
АВС249

