Каза Пия - Морейренсе 01 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Морейренсе, которое состоится 01 Марта 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|3
|зщ
|Kaly
|43
|зщ
|David Sousa
|5
|зщ
|Абду Конте
|19
|пз
|Kevin Prieto
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|8
|пз
|Рафаэл Бриту
|11
|пз
|Жоау Маркеш
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|99
|нп
|Клаудио Мендес
|13
|вр
|Андре Феррейра
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|26
|зщ
|Маракас
|17
|зщ
|Alvaro Martinez
|21
|пз
|Родри
|8
|пз
|Матея Стьепанович
|11
|пз
|Алан де Соуза
|7
|нп
|Cedric Teguia
|10
|нп
|Кику Бондозу
|9
|нп
|Луиш Семеду
|Жоау Перейра
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|08.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 4
|23.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|23.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 3
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 3
|16.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|65
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|61
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|23
|55
| 4
Лига конференций
|Брага
|23
|42
|5
|Жил Висенте
|23
|40
|6
|Фамаликан
|23
|35
|7
|Морейренсе
|23
|33
|8
|Эшторил
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|23
|31
|10
|Арока
|24
|26
|11
|Алверка
|23
|26
|12
|Эштрела
|24
|24
|13
|Каза Пия
|23
|22
|14
|Насьонал
|23
|21
|15
|Риу Аве
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|23
|18
| 18
Зона вылета
|АВС
|24
|9