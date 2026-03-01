02:38 ()
Воскресенье 01 марта
Арсенал - Челси 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 18:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
01 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Арсенал
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Челси
Лондон
1 Испания вр Давид Райя
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Эберечи Эзе
19 Бельгия пз Леандро Троссард
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
7 Англия нп Букайо Сака
1 Испания вр Роберт Санчес
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
23 Англия зщ Трево Чалоба
24 Англия зщ Рис Джеймс
27 Франция зщ Мало Гюсто
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
17 Бразилия пз Андрей Сантос
10 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
03.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Арсенал1 : 0Челси
14.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Челси2 : 3Арсенал
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Арсенал
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Арсенал1 : 0Челси
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Челси1 : 1Арсенал
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал5 : 0Челси
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 2Арсенал
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Челси
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Челси0 : 1Арсенал
24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Арсенал4 : 0Челси
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 4Арсенал
18.02.2026 Англия — Премьер-лига 31-й тур 2 : 2Арсенал
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Арсенал4 : 0
12.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Арсенал
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Арсенал3 : 0
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Челси1 : 1
13.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 4Челси
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Челси2 : 2
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 3Челси
03.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Арсенал1 : 0Челси
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2861
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2756
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2748
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2745
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Борнмут2839
10 Фулхэм2737
11 Сандерленд2837
12 Ньюкасл Юнайтед2836
13 Кристал Пэлас2735
14 Брайтон энд Хоув Альбион2734
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2729
17 Ноттингем Форест2727
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

Отзывы и комментарии к матчу

