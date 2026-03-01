Арсенал - Челси 01 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Давид Райя
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|19
|пз
|Леандро Троссард
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|7
|нп
|Букайо Сака
|1
|вр
|Роберт Санчес
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|17
|пз
|Андрей Сантос
|10
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
|Микель Артета
|Лиам Росеньор
|03.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|14.01.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 3
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 4
|18.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|12.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 4
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|03.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|56
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|48
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|28
|48
|6
|Челси
|27
|45
|7
|Брентфорд
|28
|43
|8
|Эвертон
|28
|40
|9
|Борнмут
|28
|39
|10
|Фулхэм
|27
|37
|11
|Сандерленд
|28
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|35
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|29
|13