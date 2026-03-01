02:38 ()
Воскресенье 01 марта
Рома - Ювентус 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
01 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Рома
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Ювентус, которое состоится 01 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Ювентус
Турин
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
87ИталиязщДаниэле Гиларди
19ТурциязщЗеки Челик
43БразилиязщУэсли Франса
4ИталияпзБриан Кристанте
17ФранцияпзМану Коне
97ИспанияпзБрайан Сарагоса
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
14НидерландынпДониэлл Мален
1ИталияврМаттиа Перин
3Бразилиязщ Бремер
6АнглиязщЛлойд Келли
27ИталиязщАндреа Камбьязо
15ФранциязщПьер Калюлю
22СШАпзУэстон Маккенни
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
8НидерландыпзТён Копмейнерс
10ТурциянпКенан Йылдыз
7ПортугалиянпШику Консейсау
30КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
20.12.2025Италия — Серия А16-й турЮвентус2 : 1Рома
06.04.2025Италия — Серия А31-й турРома1 : 1Ювентус
01.09.2024Италия — Серия А3-й турЮвентус0 : 0Рома
05.05.2024Италия - Серия А35-й турРома1 : 1Ювентус
30.12.2023Италия - Серия А18-й турЮвентус1 : 0Рома
05.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турРома1 : 0Ювентус
27.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турЮвентус1 : 1Рома
09.01.2022Италия - Серия А21-й турРома3 : 4Ювентус
17.10.2021Италия - Серия А8-й турЮвентус1 : 0Рома
06.02.2021Италия - Серия А21-й турЮвентус2 : 0Рома
22.02.2026Италия — Серия А26-й турРома3 : 0
15.02.2026Италия — Серия А25-й тур2 : 2Рома
09.02.2026Италия — Серия А24-й турРома2 : 0
02.02.2026Италия — Серия А23-й тур1 : 0Рома
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 1Рома
25.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчЮвентус3 : 2 ДВ
21.02.2026Италия — Серия А26-й турЮвентус0 : 2
17.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч5 : 2Ювентус
14.02.2026Италия — Серия А25-й тур3 : 2Ювентус
08.02.2026Италия — Серия А24-й турЮвентус2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура Серии A: «Рома» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2664
2
Лига чемпионов
Милан2654
3
Лига чемпионов
Наполи2650
4
Лига чемпионов
Рома2650
5
Лига Европы
Комо2748
6
Лига конференций
Ювентус2646
7 Аталанта2645
8 Болонья2636
9 Сассуоло2635
10 Лацио2634
11 Парма2733
12 Удинезе2632
13 Кальяри2730
14 Дженоа2627
15 Торино2627
16 Кремонезе2624
17 Фиорентина2624
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2615
20
Зона вылета
Верона2615

