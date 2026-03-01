Рома - Ювентус 01 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Ювентус, которое состоится 01 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|97
|пз
|Брайан Сарагоса
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|1
|вр
|Маттиа Перин
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|Джан Пьеро Гасперини
|Лучано Спаллетти
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|06.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|05.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 1
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 4
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|02.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|5 : 2
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Комо
|27
|48
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|26
|46
|7
|Аталанта
|26
|45
|8
|Болонья
|26
|36
|9
|Сассуоло
|26
|35
|10
|Лацио
|26
|34
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Удинезе
|26
|32
|13
|Кальяри
|27
|30
|14
|Дженоа
|26
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|26
|24
|17
|Фиорентина
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|26
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15