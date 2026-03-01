Утрехт - АЗ Алкмар 01 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - АЗ Алкмар, которое состоится 01 Марта 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|20
|пз
|Дани де Вит
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|77
|нп
|Анхель Аларкон
|18
|нп
|Артём Степанов
|41
|вр
|Йерун Зут
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|23
|зщ
|Билли ван Дёйл
|34
|зщ
|Мес де Вит
|33
|пз
|Матей Шин
|74
|пз
|Каспер Богард
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|17
|нп
|Исак Йенсен
|19
|нп
|Джизз Хорнкамп
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|Рон Янс
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 3
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|07.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|28.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|5 : 5
|09.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|5 : 1
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 3
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|48
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|24
|43
| 4
Лига Европы
|Аякс
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|38
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|25
|34
|9
|Утрехт
|24
|31
|10
|Гронинген
|24
|31
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|ПЕК Зволле
|24
|27
|13
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Волендам
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|24
|17