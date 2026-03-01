02:40 ()
Воскресенье 01 марта
Утрехт - АЗ Алкмар 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 17:45
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
01 Марта 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Боркюло, Нидерланды);
Утрехт
АЗ Алкмар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - АЗ Алкмар, которое состоится 01 Марта 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
АЗ Алкмар
1 Греция вр Вассилис Баркас
23 Дания зщ Никлас Вестерлунн
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
3 Нидерланды зщ Майк ван дер Хорн
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
20 Нидерланды пз Дани де Вит
10 Франция пз Йоанн Катлин
77 Испания нп Анхель Аларкон
18 Украина нп Артём Степанов
41 Нидерланды вр Йерун Зут
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
23 Нидерланды зщ Билли ван Дёйл
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
33 Чехия пз Матей Шин
74 Нидерланды пз Каспер Богард
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
17 Дания нп Исак Йенсен
19 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур АЗ Алкмар4 : 1Утрехт
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Утрехт0 : 0АЗ Алкмар
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар1 : 2Утрехт
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар3 : 3Утрехт
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Утрехт1 : 1АЗ Алкмар
07.02.2023 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар1 : 2 ДВУтрехт
28.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур АЗ Алкмар5 : 5Утрехт
09.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Утрехт1 : 2АЗ Алкмар
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Утрехт2 : 2АЗ Алкмар
17.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур АЗ Алкмар5 : 1Утрехт
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Утрехт1 : 1
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 2Утрехт
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 3Утрехт
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Утрехт0 : 1
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Утрехт
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч АЗ Алкмар4 : 0
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур АЗ Алкмар3 : 1
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 0АЗ Алкмар
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур АЗ Алкмар1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2462
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2448
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2443
4
Лига Европы
Аякс2443
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2438
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2534
9 Утрехт2431
10 Гронинген2431
11 Фортуна2429
12 ПЕК Зволле2427
13 Гоу Эхед Иглс2426
14 Эксельсиор2426
15 Волендам2424
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2417

