Воскресенье 01 марта
Волендам - Гронинген 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 15:30
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
01 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Волендам
Гронинген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Гронинген, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Гронинген
Гронинген
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
5 Нидерланды зщ Прешес Угву
3 Того зщ Мавуна Амевор
20 Нидерланды зщ Ник Версхурен
32 Нидерланды зщ Yannick Leliendal
23 Нидерланды пз Дэйв Квакман
40 Нидерланды пз Robin van Cruijsen
29 Бельгия пз Benjamin Pauwels
77 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
7 Азербайджан нп Озан Кёкчю
10 Кюрасао нп Брандлей Кювас
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
16 Нидерланды зщ Тирикве Мерсера
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
43 Бельгия зщ Марвин Персман
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
17 Нидерланды пз David van der Werff
18 Нидерланды пз Тиго Ланд
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
10 Марокко пз Юнес Таха
26 Нидерланды нп Том ван Берген
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Гронинген3 : 0Волендам
29.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Волендам3 : 2Гронинген
07.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гронинген2 : 2Волендам
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 0Волендам
13.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Волендам2 : 1
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 2Волендам
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 1 : 0Волендам
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Волендам1 : 1
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 2 : 1Гронинген
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Гронинген1 : 2
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гронинген1 : 2
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 0Гронинген
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Гронинген1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2462
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2448
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2443
4
Лига Европы
Аякс2443
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2438
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2534
9 Утрехт2431
10 Гронинген2431
11 Фортуна2429
12 ПЕК Зволле2427
13 Гоу Эхед Иглс2426
14 Эксельсиор2426
15 Волендам2424
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2417

