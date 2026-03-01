Волендам - Гронинген 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Гронинген, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кайне ван Увелен
|5
|зщ
|Прешес Угву
|3
|зщ
|Мавуна Амевор
|20
|зщ
|Ник Версхурен
|32
|зщ
|Yannick Leliendal
|23
|пз
|Дэйв Квакман
|40
|пз
|Robin van Cruijsen
|29
|пз
|Benjamin Pauwels
|77
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|7
|нп
|Озан Кёкчю
|10
|нп
|Брандлей Кювас
|1
|вр
|Этьен Вассен
|16
|зщ
|Тирикве Мерсера
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|43
|зщ
|Марвин Персман
|2
|зщ
|Wouter Prins
|17
|пз
|David van der Werff
|18
|пз
|Тиго Ланд
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|10
|пз
|Юнес Таха
|26
|нп
|Том ван Берген
|Дик Люккин
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|29.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 2
|07.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 2
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|13.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 1
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 0
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 0
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|48
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|24
|43
| 4
Лига Европы
|Аякс
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|38
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|25
|34
|9
|Утрехт
|24
|31
|10
|Гронинген
|24
|31
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|ПЕК Зволле
|24
|27
|13
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Волендам
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|24
|17