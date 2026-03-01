Метц - Брест 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Брест, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|38
|зщ
|Садибу Сане
|15
|зщ
|Терри Йегбе
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|97
|пз
|Фоде Балло-Туре
|12
|пз
|Альфа Туре
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|19
|нп
|Люка Мишаль
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|27
|зщ
|Дауда Гвиндо
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|7
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|23
|пз
|Камори Думбия
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|Стефан Ле Миньян
|Эрик Руа
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 4
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|17.05.2019
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|06.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 5
|20.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|23
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Ренн
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Лилль
|23
|37
|7
|Страсбург
|24
|35
|8
|Монако
|23
|34
|9
|Лорьян
|23
|32
|10
|Тулуза
|24
|31
|11
|Брест
|23
|30
|12
|Анже
|23
|29
|13
|Гавр
|23
|26
|14
|Ницца
|23
|24
|15
|Париж
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|Осер
|23
|17
| 17
Зона вылета
|Нант
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|23
|13