Метц - Брест 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 18:15
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
01 Марта 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Метц
Брест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Брест, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Брест
Брест
1ДанияврДжонатан Фишер
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
38СенегалзщСадибу Сане
15ГаназщТерри Йегбе
5Кот-д'ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
97СенегалпзФоде Балло-Туре
12СенегалпзАльфа Туре
8МалипзБубакар Траоре
7ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
19ФранциянпЛюка Мишаль
30СенегалнпХабиб Диалло
30ФранцияврГрегуар Кудер
77ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
4Кот-д'ИвуарзщЖуниор Диас
27МализщДауда Гвиндо
13ФранцияпзЖорис Шотар
8ФранцияпзЮго Маньетти
7КамерунпзЭрик Жуниор Эбимбе
23МалипзКамори Думбия
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ФранцияСтефан Ле Миньян
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
23.11.2025Франция — Лига 113-й турБрест3 : 2Метц
07.04.2024Франция - Лига 128-й турБрест4 : 3Метц
10.12.2023Франция - Лига 115-й турМетц0 : 1Брест
24.04.2022Франция - Лига 134-й турМетц0 : 1Брест
26.09.2021Франция - Лига 18-й турБрест1 : 2Метц
31.01.2021Франция - Лига 122-й турБрест2 : 4Метц
29.11.2020Франция - Лига 112-й турМетц0 : 2Брест
30.10.2019Франция - Кубок лиги1/16 финалаМетц1 : 1 3 : 4Брест
05.10.2019Франция - Лига 19-й турБрест2 : 0Метц
17.05.2019Франция - Лига 238-й турМетц1 : 0Брест
21.02.2026Франция — Лига 123-й тур3 : 0Метц
15.02.2026Франция — Лига 122-й турМетц1 : 3
06.02.2026Франция — Лига 121-й турМетц0 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й тур1 : 0Метц
25.01.2026Франция — Лига 119-й турМетц2 : 5
20.02.2026Франция — Лига 123-й турБрест2 : 0
14.02.2026Франция — Лига 122-й тур1 : 1Брест
07.02.2026Франция — Лига 121-й турБрест2 : 0
01.02.2026Франция — Лига 120-й тур2 : 2Брест
25.01.2026Франция — Лига 119-й турБрест0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2354
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2345
4
Лига чемпионов
Марсель2340
5
Лига Европы
Ренн2440
6
Лига конференций
Лилль2337
7 Страсбург2435
8 Монако2334
9 Лорьян2332
10 Тулуза2431
11 Брест2330
12 Анже2329
13 Гавр2326
14 Ницца2324
15 Париж2323
16
Стыковая зона
Осер2317
17
Зона вылета
Нант2317
18
Зона вылета
Метц2313

