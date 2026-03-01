02:40 ()
Воскресенье 01 марта
Твенте - Фейеноорд 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 15:30
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
01 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Рихард Мартенс (Рейсберген, Нидерланды)
Твенте
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Фейеноорд, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Фейеноорд
Роттердам
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
23 Израиль зщ Став Лемкин
43 Нидерланды зщ Руд Нейстад
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
11 Нидерланды нп Дан Ротс
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
22 Германия вр Тимон Велленройтер
20 Нидерланды зщ Матс Дейл
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
3 Нидерланды зщ Томас Белен
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
15 Австралия зщ Джордан Бос
6 Южная Корея пз Хван Ин Бём
10 Нидерланды пз Лучано Валенте
23 Алжир пз Анис Хадж Мусса
7 Польша пз Якуб Модер
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Фейеноорд1 : 1Твенте
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Твенте2 : 6Фейеноорд
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фейеноорд2 : 1Твенте
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Фейеноорд0 : 0Твенте
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте2 : 1Фейеноорд
29.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Твенте1 : 1Фейеноорд
09.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Фейеноорд2 : 0Твенте
15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фейеноорд1 : 2Твенте
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд Твенте2 : 1 ДВФейеноорд
28.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Твенте0 : 0Фейеноорд
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Твенте2 : 1
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1Твенте
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Твенте5 : 0
03.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 1 ДВТвенте
30.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Твенте
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Фейеноорд2 : 1
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Фейеноорд1 : 0
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 1Фейеноорд
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 0Фейеноорд
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2462
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2448
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2443
4
Лига Европы
Аякс2443
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2438
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2534
9 Утрехт2431
10 Гронинген2431
11 Фортуна2429
12 ПЕК Зволле2427
13 Гоу Эхед Иглс2426
14 Эксельсиор2426
15 Волендам2424
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2417

