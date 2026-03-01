Твенте - Фейеноорд 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Фейеноорд, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|20
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|3
|зщ
|Томас Белен
|5
|зщ
|Гейс Смал
|15
|зщ
|Джордан Бос
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|10
|пз
|Лучано Валенте
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|7
|пз
|Якуб Модер
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
|Робин ван Перси
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 6
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 0
|15.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
|28.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|48
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|24
|43
| 4
Лига Европы
|Аякс
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|38
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|25
|34
|9
|Утрехт
|24
|31
|10
|Гронинген
|24
|31
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|ПЕК Зволле
|24
|27
|13
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Волендам
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|24
|17