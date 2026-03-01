Ахмат - ЦСКА 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - ЦСКА, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Станислав Саламович Черчесов
|Фабио Челестини
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|3 : 1
|04.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|6 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 4
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 2
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 2
|14.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|11.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|02.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 0
|21.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|18.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 1
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 2 3 : 4
|06.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 1 3 : 5
|03.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 2 5 : 4
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|43
|2
|Зенит
|19
|42
|3
|Локомотив М
|19
|40
|4
|ЦСКА
|18
|36
|5
|Балтика
|19
|35
|6
|Спартак М
|18
|29
|7
|Рубин
|18
|23
|8
|Ахмат
|18
|22
|9
|Акрон
|19
|21
|10
|Динамо М
|18
|21
|11
|Ростов
|19
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|17
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|19
|15
| 14
Стыковая зона
|Динамо Мх
|18
|15
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|18
|9