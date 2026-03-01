02:37 ()
Воскресенье 01 марта
Ахмат - ЦСКА 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 18:00
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
01 Марта 2026 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Ахмат
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - ЦСКА, которое состоится 01 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур ЦСКА2 : 1Ахмат
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур ЦСКА3 : 1Ахмат
04.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Ахмат1 : 1ЦСКА
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Ахмат2 : 2ЦСКА
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур ЦСКА1 : 0Ахмат
28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА3 : 0Ахмат
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ахмат0 : 2ЦСКА
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА6 : 1Ахмат
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 ЦСКА2 : 2Ахмат
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 4ЦСКА
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 2Ахмат
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ахмат1 : 2
14.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ахмат3 : 2
11.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ахмат2 : 0
02.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ахмат3 : 0
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 2
18.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 1
10.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир 2 : 2 3 : 4ЦСКА
06.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир ЦСКА1 : 1 3 : 5
03.02.2026 WINLINE Зимний Кубок РПЛ Круговой турнир ЦСКА2 : 2 5 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ахмат» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1943
2 Зенит1942
3 Локомотив М1940
4 ЦСКА1836
5 Балтика1935
6 Спартак М1829
7 Рубин1823
8 Ахмат1822
9 Акрон1921
10 Динамо М1821
11 Ростов1921
12 Крылья Советов1817
13
Стыковая зона
Оренбург1915
14
Стыковая зона
Динамо Мх1815
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1914
16
Зона вылета
Сочи189

