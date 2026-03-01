02:40 ()
Воскресенье 01 марта
Черноморец - Торпедо М 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 14:00
01 Марта 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
Черноморец
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Торпедо М, которое состоится 01 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Торпедо М1 : 4Черноморец
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Черноморец2 : 0Торпедо М
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Торпедо М1 : 1Черноморец
04.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Черноморец1 : 2Торпедо М
30.07.2023 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Торпедо М1 : 1Черноморец
12.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Черноморец0 : 0Торпедо М
04.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Торпедо М0 : 1Черноморец
13.11.2010 Кубок ПФЛ - 2010 Кубок ПФЛ. 4-й тур Торпедо М2 : 2Черноморец
15.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 33-й тур Черноморец4 : 1Торпедо М
25.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 13-й тур Торпедо М0 : 0Черноморец
28.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Черноморец2 : 1
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 1 : 1Черноморец
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Черноморец2 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 1 : 0Черноморец
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 3 : 1Черноморец
03.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 1 ДВТорпедо М
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 1Торпедо М
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Торпедо М0 : 2
21.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 2 : 0Торпедо М
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Торпедо М2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2241
3
Плей-офф за повышение
Родина2136
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2235
5 Челябинск2235
6 КАМАЗ2233
7 Ротор2231
8 Нефтехимик2231
9 Арсенал Т2229
10 СКА-Хабаровск2129
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2123
14 Волга Ул2122
15 Торпедо М2121
16
Зона вылета
Уфа2220
17
Зона вылета
Сокол2216
18
Зона вылета
Чайка2112

Отзывы и комментарии к матчу

