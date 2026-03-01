02:38 ()
Воскресенье 01 марта
Свернуть список

Жирона - Сельта 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 22:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
01 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Жирона
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Сельта, которое состоится 01 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Сельта
Виго
13АргентинаврПауло Гассанига
2ИспаниязщУго Ринкон
12БразилиязщВитор Рейс
17НидерландызщДейли Блинд
4ИспаниязщАрнау Мартинес
20БельгиязщАксель Витсель
11ФранцияпзТома Лемар
23ИспанияпзИван Мартин
15УкраинанпВиктор Цыганков
21ИспаниянпБрайан Хиль
19УкраинанпВладислав Ванат
13РумынияврЙонуц Раду
32ИспаниязщХави Родригес
4ГаназщДжозеф Айду
20ИспаниязщМаркос Алонсо
17ИспаниязщХави Руэда
16ИспанияпзМигель Роман
15УругвайпзМатиас Весино
23ИспаниянпУго Альварес
30ИспаниянпФер Лопес
9ИспаниянпФерран Жутгла
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
14.09.2025Испания — Примера4-й турСельта1 : 1Жирона
01.03.2025Испания — Примера26-й турЖирона2 : 2Сельта
29.09.2024Испания — Примера8-й турСельта1 : 1Жирона
28.01.2024Испания - Примера22-й турСельта0 : 1Жирона
27.10.2023Испания - Примера11-й турЖирона1 : 0Сельта
23.05.2023Испания - Примера36-й турСельта1 : 1Жирона
26.08.2022Испания - Примера3-й турЖирона0 : 1Сельта
20.04.2019Испания - Примера33-й турСельта2 : 1Жирона
17.09.2018Испания - Примера4-й турЖирона3 : 2Сельта
27.02.2018Испания - Примера26-й турЖирона1 : 0Сельта
23.02.2026Испания — Примера25-й тур2 : 2Жирона
16.02.2026Испания — Примера24-й турЖирона2 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й тур1 : 1Жирона
31.01.2026Испания — Примера22-й тур1 : 0Жирона
26.01.2026Испания — Примера21-й турЖирона1 : 1
26.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матчСельта1 : 0
22.02.2026Испания — Примера25-й турСельта2 : 0
19.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матч1 : 2Сельта
14.02.2026Испания — Примера24-й тур2 : 2Сельта
06.02.2026Испания — Примера23-й турСельта1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2560
3
Лига чемпионов
Вильярреал2651
4
Лига чемпионов
Атлетико М2548
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Сельта2537
7 Эспаньол2535
8 Атлетик Б2635
9 Осасуна2533
10 Реал Сосьедад2532
11 Жирона2530
12 Севилья2529
13 Хетафе2529
14 Райо Вальекано2527
15 Алавес2627
16 Валенсия2526
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2524
19
Зона вылета
Леванте2621
20
Зона вылета
Овьедо2417

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close