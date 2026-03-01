Жирона - Сельта 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Сельта, которое состоится 01 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|11
|пз
|Тома Лемар
|23
|пз
|Иван Мартин
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|21
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Владислав Ванат
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|4
|зщ
|Джозеф Айду
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|зщ
|Хави Руэда
|16
|пз
|Мигель Роман
|15
|пз
|Матиас Весино
|23
|нп
|Уго Альварес
|30
|нп
|Фер Лопес
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|Мичел Санчес
|Клаудио Хиральдес
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|28.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|27.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|26.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|20.04.2019
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|17.09.2018
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 2
|27.02.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 2
|16.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|26.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 0
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 2
|06.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|60
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Сельта
|25
|37
|7
|Эспаньол
|25
|35
|8
|Атлетик Б
|26
|35
|9
|Осасуна
|25
|33
|10
|Реал Сосьедад
|25
|32
|11
|Жирона
|25
|30
|12
|Севилья
|25
|29
|13
|Хетафе
|25
|29
|14
|Райо Вальекано
|25
|27
|15
|Алавес
|26
|27
|16
|Валенсия
|25
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|25
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|26
|21
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17