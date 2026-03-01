02:41 ()
Воскресенье 01 марта
Ягеллония - Легия 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 15:45
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
01 Марта 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 23-й тур
Ягеллония
Легия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Легия, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Легия
Варшава
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
Польша Марек Папшун
История личных встреч
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Легия0 : 0Ягеллония
13.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Легия0 : 1Ягеллония
06.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Ягеллония1 : 1Легия
07.04.2024 Польша - Экстракласса 27-й тур Легия1 : 1Ягеллония
01.10.2023 Польша - Экстракласса 10-й тур Ягеллония2 : 0Легия
12.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Легия5 : 1Ягеллония
29.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Ягеллония2 : 5Легия
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Ягеллония2 : 2Легия
28.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Легия1 : 0Ягеллония
14.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Ягеллония1 : 1Легия
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч 2 : 4 ДВЯгеллония
22.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Ягеллония1 : 1
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч Ягеллония0 : 3
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 0 : 0Ягеллония
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Ягеллония4 : 1
21.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Легия2 : 1
13.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 1 : 1Легия
07.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 2 : 2Легия
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Легия1 : 2
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Легия4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония2137
2
Лига чемпионов
Заглембе Л2235
3
Лига конференций
Лех П2235
4
Лига конференций
Гурник З2234
5 Ракув2234
6 Висла Плоцк2233
7 Краковия2333
8 Погонь2331
9 Корона2230
10 Пяст2329
11 Радомяк2128
12 Лехия2328
13 ГКС Катовице2127
14 Мотор2227
15 Арка2226
16
Зона вылета
Легия2224
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2221

Отзывы и комментарии к матчу

