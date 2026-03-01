02:41 ()
Воскресенье 01 марта
Свернуть список

Оболонь-Бровар - Рух В 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 15:30
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
01 Марта 2026 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 18-й тур
Оболонь-Бровар
Рух В

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Рух В, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Рух В
Винники
История личных встреч
15.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Рух В1 : 2Оболонь-Бровар
15.12.2024 Украина — Премьер-лига 17-й тур Рух В1 : 3Оболонь-Бровар
11.08.2024 Украина — Премьер-лига 2-й тур Оболонь-Бровар0 : 4Рух В
11.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Рух В
06.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Рух В2 : 2Оболонь-Бровар
20.07.2020 Украина - Первая лига 25-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Рух В
21.09.2019 Украина - Первая лига 10-й тур Рух В0 : 1Оболонь-Бровар
11.11.2018 Украина - Первая лига 17-й тур Рух В0 : 3Оболонь-Бровар
29.07.2018 Украина - Первая лига 2-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Рух В
23.04.2018 Украина - Первая лига 29-й тур Оболонь-Бровар0 : 1Рух В
12.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Оболонь-Бровар1 : 3
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Оболонь-Бровар
28.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Оболонь-Бровар0 : 0
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Оболонь-Бровар0 : 6
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
20.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Рух В
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Рух В
07.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур Рух В1 : 0
30.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Рух В
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Рух В4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1841
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1838
3
Лига конференций
Полесье1836
4 Динамо К1832
5 Металлист 19251728
6 Кривбасс1727
7 Колос1725
8 Заря1724
9 Верес1721
10 Карпаты1719
11 Рух В1719
12 Оболонь-Бровар1617
13
Стыковая зона
Кудровка1716
14
Стыковая зона
Эпицентр1814
15
Зона вылета
Александрия1711
16
Зона вылета
Полтава179

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close