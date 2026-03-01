Оболонь-Бровар - Рух В 01 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Рух В, которое состоится 01 Марта 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|15.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|11.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|11.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|06.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|20.07.2020
|Украина - Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|21.09.2019
|Украина - Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|11.11.2018
|Украина - Первая лига
|17-й тур
|0 : 3
|29.07.2018
|Украина - Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|23.04.2018
|Украина - Первая лига
|29-й тур
|0 : 1
|12.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|28.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 6
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|20.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|14.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Украина — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|18
|41
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|18
|38
| 3
Лига конференций
|Полесье
|18
|36
|4
|Динамо К
|18
|32
|5
|Металлист 1925
|17
|28
|6
|Кривбасс
|17
|27
|7
|Колос
|17
|25
|8
|Заря
|17
|24
|9
|Верес
|17
|21
|10
|Карпаты
|17
|19
|11
|Рух В
|17
|19
|12
|Оболонь-Бровар
|16
|17
| 13
Стыковая зона
|Кудровка
|17
|16
| 14
Стыковая зона
|Эпицентр
|18
|14
| 15
Зона вылета
|Александрия
|17
|11
| 16
Зона вылета
|Полтава
|17
|9