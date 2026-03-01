Тондела - Санта-Клара 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Санта-Клара, которое состоится 01 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|44
|зщ
|Жоау Силва
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|27
|зщ
|Родригу Консейсау
|2
|пз
|Бебету
|10
|пз
|Джо Ходж
|8
|пз
|Элдер Тавареш
|79
|пз
|Угу Феликс
|23
|пз
|Беньямин Мбунга-Кимпиока
|7
|нп
|Pedro Henryque
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|94
|зщ
|Henrique Silva
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|5
|зщ
|Гильерме Ромао
|2
|пз
|Диогу Калила
|35
|пз
|Sergio Araujo
|8
|пз
|Педру Феррейра
|77
|пз
|Густаво Димараес
|10
|пз
|Габриэл Силва
|70
|нп
|Vinicius
|39
|нп
|Гонсало Пасьенса
|Иву Виейра
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|15.10.2022
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 0
|16.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|08.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|07.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|01.09.2019
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|05.05.2019
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 3
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|20.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|13.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 4
|24.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|65
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|61
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|23
|55
| 4
Лига конференций
|Брага
|23
|42
|5
|Жил Висенте
|23
|40
|6
|Фамаликан
|23
|35
|7
|Морейренсе
|23
|33
|8
|Эшторил
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|23
|31
|10
|Арока
|24
|26
|11
|Алверка
|23
|26
|12
|Эштрела
|24
|24
|13
|Каза Пия
|23
|22
|14
|Насьонал
|23
|21
|15
|Риу Аве
|23
|20
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|23
|18
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|23
|18
| 18
Зона вылета
|АВС
|24
|9