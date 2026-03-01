02:40 ()
Воскресенье 01 марта
Тондела - Санта-Клара 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 17:30
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
01 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Тондела
Санта-Клара

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Санта-Клара, которое состоится 01 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Санта-Клара
Понта-Делгада
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
44 Португалия зщ Жоау Силва
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
27 Португалия зщ Родригу Консейсау
2 Бразилия пз Бебету
10 Ирландия пз Джо Ходж
8 Кабо-Верде пз Элдер Тавареш
79 Португалия пз Угу Феликс
23 Швеция пз Беньямин Мбунга-Кимпиока
7 Бразилия нп Pedro Henryque
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
94 Бразилия зщ Henrique Silva
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
5 Бразилия зщ Гильерме Ромао
2 Мозамбик пз Диогу Калила
35 Португалия пз Sergio Araujo
8 Португалия пз Педру Феррейра
77 Бразилия пз Густаво Димараес
10 Бразилия пз Габриэл Силва
70 Бразилия нп Vinicius
39 Португалия нп Гонсало Пасьенса
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Санта-Клара1 : 2Тондела
15.10.2022 Кубок Португалии 3-й раунд Тондела2 : 0Санта-Клара
16.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Санта-Клара2 : 2Тондела
08.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Тондела3 : 0Санта-Клара
20.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Санта-Клара1 : 1Тондела
07.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Тондела2 : 0Санта-Клара
15.02.2020 Португалия - Примейра 21-й тур Санта-Клара1 : 0Тондела
01.09.2019 Португалия - Примейра 4-й тур Тондела0 : 0Санта-Клара
05.05.2019 Португалия - Примейра 32-й тур Тондела1 : 3Санта-Клара
02.01.2019 Португалия - Примейра 15-й тур Санта-Клара1 : 2Тондела
20.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 0 : 2Тондела
13.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Тондела1 : 1
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 2Тондела
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Тондела0 : 0
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 0Тондела
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 1Санта-Клара
13.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Санта-Клара1 : 2
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 0Санта-Клара
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 4
24.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2461
3
Лига Европы
Бенфика2355
4
Лига конференций
Брага2342
5 Жил Висенте2340
6 Фамаликан2335
7 Морейренсе2333
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2331
10 Арока2426
11 Алверка2326
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2322
14 Насьонал2321
15 Риу Аве2320
16
Стыковая зона
Тондела2318
17
Зона вылета
Санта-Клара2318
18
Зона вылета
АВС249

