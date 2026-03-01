02:37 ()
Воскресенье 01 марта
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 16:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
01 Марта 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 01 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
15 Франция зщ Лени Йоро
5 Англия зщ Гарри Магуайр
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
20 Англия пз Адам Уортон
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
23 Франция пз Джейди Канво
3 Англия пз Тайрик Митчелл
18 Япония пз Даити Камада
29 Кот-д'Ивуар пз Эванн Гессан
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Англия Майкл Кэррик
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 2Манчестер Юнайтед
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Кристал Пэлас
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
06.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас4 : 0Манчестер Юнайтед
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Кристал Пэлас
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 0Кристал Пэлас
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Кристал Пэлас
18.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Кристал Пэлас1 : 1Манчестер Юнайтед
19.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед3 : 1Кристал Пэлас
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 0Манчестер Юнайтед
23.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 3Манчестер Юнайтед
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Кристал Пэлас2 : 0
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас1 : 0
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 1Кристал Пэлас
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас2 : 3
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2861
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2756
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2851
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2748
5
Лига Европы
Ливерпуль2848
6 Челси2745
7 Брентфорд2843
8 Эвертон2840
9 Борнмут2839
10 Фулхэм2737
11 Сандерленд2837
12 Ньюкасл Юнайтед2836
13 Кристал Пэлас2735
14 Брайтон энд Хоув Альбион2734
15 Лидс Юнайтед2731
16 Тоттенхэм Хотспур2729
17 Ноттингем Форест2727
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2825
19
Зона вылета
Бёрнли2819
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2913

