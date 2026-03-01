Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 01 Марта 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|15
|зщ
|Лени Йоро
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|20
|пз
|Адам Уортон
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|23
|пз
|Джейди Канво
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|18
|пз
|Даити Камада
|29
|пз
|Эванн Гессан
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|Майкл Кэррик
|Оливер Гласнер
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|18.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|19.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|23.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 3
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 0
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|56
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|48
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|28
|48
|6
|Челси
|27
|45
|7
|Брентфорд
|28
|43
|8
|Эвертон
|28
|40
|9
|Борнмут
|28
|39
|10
|Фулхэм
|27
|37
|11
|Сандерленд
|28
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|35
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|34
|15
|Лидс Юнайтед
|27
|31
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|29
|13