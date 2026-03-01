Антальяспор - Фенербахче 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антальяспор - Фенербахче, которое состоится 01 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Доменико Тедеско
|28.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 0
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 2
|03.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|3 : 2
|30.05.2023
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 0
|03.01.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 2
|15.01.2022
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 0
|04.03.2021
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 1
|22.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 0
|13.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 1
|07.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 0
|03.02.2026
|Кубок Турции
|Группа B. 3-й тур
|6 : 0
|30.01.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|1 : 1
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|23.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 1
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|14.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 3
|09.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|23
|55
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|23
|53
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|24
|51
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|24
|46
|5
|Гёзтепе
|23
|41
|6
|Истанбул Башакшехир
|24
|39
|7
|Самсунспор
|23
|31
|8
|Коджаэлиспор
|24
|30
|9
|Газиантеп
|23
|28
|10
|Ризеспор
|24
|27
|11
|Аланьяспор
|23
|26
|12
|Антальяспор
|23
|23
|13
|Коньяспор
|24
|23
|14
|Генчлербирлиги
|23
|23
|15
|Эюпспор
|23
|21
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|24
|13