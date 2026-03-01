02:41 ()
Воскресенье 01 марта
Антальяспор - Фенербахче 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 19:00
Стадион: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция), вместимость: 33032
01 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 24-й тур
Антальяспор
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антальяспор - Фенербахче, которое состоится 01 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Антальяспор
Анталия
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
28.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Фенербахче2 : 0Антальяспор
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Фенербахче3 : 0Антальяспор
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Антальяспор0 : 2Фенербахче
03.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Антальяспор0 : 2Фенербахче
17.09.2023 Турция - Суперлига 5-й тур Фенербахче3 : 2Антальяспор
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче2 : 0Антальяспор
03.01.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Антальяспор1 : 2Фенербахче
15.01.2022 Турция - Суперлига 21-й тур Антальяспор1 : 1Фенербахче
22.08.2021 Турция - Суперлига 2-й тур Фенербахче2 : 0Антальяспор
04.03.2021 Турция - Суперлига 28-й тур Фенербахче1 : 1Антальяспор
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 1 : 0Антальяспор
13.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур Антальяспор3 : 1
07.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур 1 : 0Антальяспор
03.02.2026 Кубок Турции Группа B. 3-й тур 6 : 0Антальяспор
30.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Антальяспор1 : 1
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 2Фенербахче
23.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур Фенербахче1 : 1
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Фенербахче0 : 3
14.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 2 : 3Фенербахче
09.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2355
2
Лига чемпионов
Фенербахче2353
3
Лига Европы
Трабзонспор2451
4
Лига конференций
Бешикташ2446
5 Гёзтепе2341
6 Истанбул Башакшехир2439
7 Самсунспор2331
8 Коджаэлиспор2430
9 Газиантеп2328
10 Ризеспор2427
11 Аланьяспор2326
12 Антальяспор2323
13 Коньяспор2423
14 Генчлербирлиги2323
15 Эюпспор2321
16
Зона вылета
Касымпаша2420
17
Зона вылета
Кайсериспор2319
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2413

