Кремонезе - Милан 01 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Милан, которое состоится 01 Марта 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|5
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|55
|зщ
|Франческо Фолино
|29
|пз
|Юссеф Мале
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|99
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|2
|зщ
|Первис Эступиньян
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|14
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|Давиде Никола
|Массимилиано Аллегри
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|1 : 1
|08.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 2
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|18.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|03.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Комо
|27
|48
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|26
|46
|7
|Аталанта
|26
|45
|8
|Болонья
|26
|36
|9
|Сассуоло
|26
|35
|10
|Лацио
|26
|34
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Удинезе
|26
|32
|13
|Кальяри
|27
|30
|14
|Дженоа
|26
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|26
|24
|17
|Фиорентина
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|26
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15