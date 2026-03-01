02:38 ()
Воскресенье 01 марта
Кремонезе - Милан 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 13:30
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
01 Марта 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Кремонезе
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Милан, которое состоится 01 Марта 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Милан
Милан
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
5 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
55 Италия зщ Франческо Фолино
29 Марокко пз Юссеф Мале
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
7 Италия пз Алессио Дзербин
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
99 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
16 Франция вр Мик Меньян
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
23 Англия зщ Фикайо Томори
2 Эквадор зщ Первис Эступиньян
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
4 Италия пз Самуэле Риччи
14 Хорватия пз Лука Модрич
12 Франция пз Адриен Рабьо
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
10 Португалия нп Рафаэл Леау
11 США нп Кристиан Пулишич
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Милан1 : 2Кремонезе
03.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Милан1 : 1Кремонезе
08.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Кремонезе0 : 0Милан
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 3 : 0Кремонезе
15.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Кремонезе0 : 0
09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Кремонезе
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Кремонезе0 : 2
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 0Кремонезе
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Милан0 : 1
18.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Милан1 : 1
13.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 2Милан
03.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 3Милан
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 1Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2664
2
Лига чемпионов
Милан2654
3
Лига чемпионов
Наполи2650
4
Лига чемпионов
Рома2650
5
Лига Европы
Комо2748
6
Лига конференций
Ювентус2646
7 Аталанта2645
8 Болонья2636
9 Сассуоло2635
10 Лацио2634
11 Парма2733
12 Удинезе2632
13 Кальяри2730
14 Дженоа2627
15 Торино2627
16 Кремонезе2624
17 Фиорентина2624
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2615
20
Зона вылета
Верона2615

