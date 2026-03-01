ПЕК Зволле - Аякс 01 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Аякс, которое состоится 01 Марта 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Том де Граф
|6
|зщ
|Тристан Гойер
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Гарсия Макналти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|25
|пз
|Тейс Остинг
|34
|пз
|Ник Фихтингер
|8
|пз
|Зико Бюрместер
|9
|пз
|Юнес Намли
|10
|нп
|Кун Костонс
|7
|нп
|Шола Шоретире
|26
|вр
|Мартен Пас
|2
|зщ
|Лукас Роза
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|24
|пз
|Йорти Мокио
|48
|пз
|Шон Стёр
|43
|пз
|Райан Бунида
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
|Джон Хейтинга
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|30.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 0
|11.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|14.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 2
|12.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|01.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 4
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 2
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|4 : 1
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|62
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|24
|48
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|24
|43
| 4
Лига Европы
|Аякс
|24
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|39
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|38
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|25
|34
|9
|Утрехт
|24
|31
|10
|Гронинген
|24
|31
|11
|Фортуна
|24
|29
|12
|ПЕК Зволле
|24
|27
|13
|Гоу Эхед Иглс
|24
|26
|14
|Эксельсиор
|24
|26
|15
|Волендам
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|24
|17