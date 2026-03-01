02:40 ()
Воскресенье 01 марта
ПЕК Зволле - Аякс 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 13:15
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
01 Марта 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Аякс, которое состоится 01 Марта 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Аякс
Амстердам
16 Нидерланды вр Том де Граф
6 Нидерланды зщ Тристан Гойер
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Гарсия Макналти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
34 Нидерланды пз Ник Фихтингер
8 Нидерланды пз Зико Бюрместер
9 Дания пз Юнес Намли
10 Нидерланды нп Кун Костонс
7 Англия нп Шола Шоретире
26 Нидерланды вр Мартен Пас
2 Бразилия зщ Лукас Роза
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
24 Бельгия пз Йорти Мокио
48 Нидерланды пз Шон Стёр
43 Бельгия пз Райан Бунида
9 Дания нп Каспер Дольберг
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Аякс3 : 1ПЕК Зволле
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПЕК Зволле0 : 1Аякс
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Аякс2 : 0ПЕК Зволле
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПЕК Зволле1 : 3Аякс
17.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс2 : 2ПЕК Зволле
30.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс3 : 0ПЕК Зволле
11.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПЕК Зволле0 : 2Аякс
14.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПЕК Зволле0 : 2Аякс
12.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Аякс4 : 0ПЕК Зволле
01.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПЕК Зволле2 : 4Аякс
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 4 : 2ПЕК Зволле
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур ПЕК Зволле1 : 2
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПЕК Зволле4 : 1
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 1ПЕК Зволле
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Аякс1 : 1
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Аякс4 : 1
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Аякс
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Аякс
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Аякс1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2462
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2448
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2443
4
Лига Европы
Аякс2443
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2439
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2438
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2534
9 Утрехт2431
10 Гронинген2431
11 Фортуна2429
12 ПЕК Зволле2427
13 Гоу Эхед Иглс2426
14 Эксельсиор2426
15 Волендам2424
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2417

