Торино - Лацио 01 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Лацио, которое состоится 01 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альберто Палеари
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
|35
|зщ
|Лука Марьянуччи
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|10
|пз
|Никола Влашич
|4
|пз
|Маттео Прати
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|17
|нп
|Сандро Куленович
|94
|вр
|Иван Проведель
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|77
|зщ
|Адам Марушич
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|32
|пз
|Данило Катальди
|18
|нп
|Густав Исаксен
|27
|нп
|Даниэль Мальдини
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|Марко Барони
|Роберто Д'Аверса
|Роберто Д'Аверса
|Маурицио Сарри
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|22.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 1
|20.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.05.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|04.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|11.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|30.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|26
|50
| 5
Лига Европы
|Комо
|27
|48
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|26
|46
|7
|Аталанта
|26
|45
|8
|Болонья
|26
|36
|9
|Сассуоло
|26
|35
|10
|Лацио
|26
|34
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Удинезе
|26
|32
|13
|Кальяри
|27
|30
|14
|Дженоа
|26
|27
|15
|Торино
|26
|27
|16
|Кремонезе
|26
|24
|17
|Фиорентина
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|26
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|26
|15