02:38 ()
Воскресенье 01 марта
Свернуть список

Торино - Лацио 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 19:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
01 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 27-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Торино
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Лацио, которое состоится 01 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Лацио
Рим
1ИталияврАльберто Палеари
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
33ИспаниязщРафа Обрадор
35ИталиязщЛука Марьянуччи
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
10ХорватияпзНикола Влашич
4ИталияпзМаттео Прати
22ИталияпзЧезаре Казадей
16НорвегияпзМаркус Педерсен
18АргентинанпДжованни Симеоне
17ХорватиянпСандро Куленович
94ИталияврИван Проведель
13ИталиязщАлессио Романьоли
25ДаниязщОливер Нильсен
77ЧерногориязщАдам Марушич
17ПортугалиязщНуну Тавареш
21ФранцияпзРеда Белахьяне
24НидерландыпзКеннет Тейлор
32ИталияпзДанило Катальди
18ДаниянпГустав Исаксен
27ИталиянпДаниэль Мальдини
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияРоберто Д'Аверса
ИталияРоберто Д'Аверса
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
04.10.2025Италия — Серия А6-й турЛацио3 : 3Торино
31.03.2025Италия — Серия А30-й турЛацио1 : 1Торино
29.09.2024Италия — Серия А6-й турТорино2 : 3Лацио
22.02.2024Италия - Серия А21-й турТорино0 : 2Лацио
27.09.2023Италия - Серия А6-й турЛацио2 : 0Торино
22.04.2023Италия - Серия АСерия А. 31-й турЛацио0 : 1Торино
20.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турТорино0 : 0Лацио
16.04.2022Италия - Серия А33-й турЛацио1 : 1Торино
23.09.2021Италия - Серия А5-й турТорино1 : 1Лацио
18.05.2021Италия - Серия А25-й турЛацио0 : 0Торино
22.02.2026Италия — Серия А26-й тур3 : 0Торино
15.02.2026Италия — Серия А25-й турТорино1 : 2
07.02.2026Италия — Серия А24-й тур2 : 2Торино
04.02.2026Кубок Италии1/4 финала2 : 1Торино
01.02.2026Италия — Серия А23-й турТорино1 : 0
21.02.2026Италия — Серия А26-й тур0 : 0Лацио
14.02.2026Италия — Серия А25-й турЛацио0 : 2
11.02.2026Кубок Италии1/4 финала1 : 1 1 : 4Лацио
08.02.2026Италия — Серия А24-й тур2 : 2Лацио
30.01.2026Италия — Серия А23-й турЛацио3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2664
2
Лига чемпионов
Милан2654
3
Лига чемпионов
Наполи2650
4
Лига чемпионов
Рома2650
5
Лига Европы
Комо2748
6
Лига конференций
Ювентус2646
7 Аталанта2645
8 Болонья2636
9 Сассуоло2635
10 Лацио2634
11 Парма2733
12 Удинезе2632
13 Кальяри2730
14 Дженоа2627
15 Торино2627
16 Кремонезе2624
17 Фиорентина2624
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2615
20
Зона вылета
Верона2615

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close