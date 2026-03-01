02:39 ()
Воскресенье 01 марта
Енисей - Волга Ул 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 10:00
01 Марта 2026 года в 11:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 22-й тур
Енисей
Волга Ул

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Волга Ул, которое состоится 01 Марта 2026 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Волга Ул2 : 4Енисей
03.06.2023 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей0 : 0Волга Ул
16.07.2022 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Волга Ул1 : 1Енисей
15.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Енисей0 : 0
30.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Енисей0 : 0
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Енисей0 : 0
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 1 : 1Енисей
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Енисей1 : 0
29.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Волга Ул0 : 0
21.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Волга Ул2 : 0
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 2 : 1Волга Ул
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 2 : 3Волга Ул
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Волга Ул1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2241
3
Плей-офф за повышение
Родина2136
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2235
5 Челябинск2235
6 КАМАЗ2233
7 Ротор2231
8 Нефтехимик2231
9 Арсенал Т2229
10 СКА-Хабаровск2129
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2123
14 Волга Ул2122
15 Торпедо М2121
16
Зона вылета
Уфа2220
17
Зона вылета
Сокол2216
18
Зона вылета
Чайка2112

