Воскресенье 01 марта
Бетис - Севилья 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 19:30
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
01 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Бетис
Севилья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Севилья, которое состоится 01 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
1ИспанияврАльваро Вальес
2ИспаниязщЭктор Бельерин
3ИспаниязщДиего Льоренте
4Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
8ИспанияпзПабло Форнальс
21ИспанияпзМарк Рока
15ИспанияпзАльваро Фидальго
7Бразилияпз Антони
9АргентинанпЧими Авила
10МарокконпАбде Эззалзули
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
15ПортугалиязщФабиу Кардозу
6СербиязщНеманья Гудель
4ИспаниязщКике Салас
12ЧилизщГабриэль Суасо
19ФранцияпзБатиста Менди
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
9НигериянпАкор Адамс
17ФранциянпНиль Мопе
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
История личных встреч
30.11.2025Испания — Примера14-й турСевилья0 : 2Бетис
30.03.2025Испания — Примера29-й турБетис2 : 1Севилья
06.10.2024Испания — Примера9-й турСевилья1 : 0Бетис
28.04.2024Испания - Примера33-й турБетис1 : 1Севилья
12.11.2023Испания - Примера13-й турСевилья1 : 1Бетис
21.05.2023Испания - Примера35-й турСевилья0 : 0Бетис
06.11.2022Испания - Примера13-й турБетис1 : 1Севилья
27.02.2022Испания - Примера26-й турСевилья2 : 1Бетис
16.01.2022Кубок Испании1/8 финалаБетис2 : 1Севилья
07.11.2021Испания - Примера13-й турБетис0 : 2Севилья
21.02.2026Испания — Примера25-й турБетис1 : 1
15.02.2026Испания — Примера24-й тур1 : 2Бетис
08.02.2026Испания — Примера23-й тур0 : 1Бетис
05.02.2026Кубок Испании1/4 финалаБетис0 : 5
01.02.2026Испания — Примера22-й турБетис2 : 1
22.02.2026Испания — Примера25-й тур0 : 1Севилья
14.02.2026Испания — Примера24-й турСевилья1 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й турСевилья1 : 1
02.02.2026Испания — Примера22-й тур4 : 1Севилья
24.01.2026Испания — Примера21-й турСевилья2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2560
3
Лига чемпионов
Вильярреал2651
4
Лига чемпионов
Атлетико М2548
5
Лига Европы
Бетис2542
6
Лига конференций
Сельта2537
7 Эспаньол2535
8 Атлетик Б2635
9 Осасуна2533
10 Реал Сосьедад2532
11 Жирона2530
12 Севилья2529
13 Хетафе2529
14 Райо Вальекано2527
15 Алавес2627
16 Валенсия2526
17 Эльче2525
18
Зона вылета
Мальорка2524
19
Зона вылета
Леванте2621
20
Зона вылета
Овьедо2417

Отзывы и комментарии к матчу

