Бетис - Севилья 01 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Севилья, которое состоится 01 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альваро Вальес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|21
|пз
|Марк Рока
|15
|пз
|Альваро Фидальго
|7
|пз
|Антони
|9
|нп
|Чими Авила
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|15
|зщ
|Фабиу Кардозу
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|19
|пз
|Батиста Менди
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|9
|нп
|Акор Адамс
|17
|нп
|Ниль Мопе
|Мануэль Пеллегрини
|Матиас Хесус Алмейда
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|05.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|02.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|4 : 1
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|60
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|42
| 6
Лига конференций
|Сельта
|25
|37
|7
|Эспаньол
|25
|35
|8
|Атлетик Б
|26
|35
|9
|Осасуна
|25
|33
|10
|Реал Сосьедад
|25
|32
|11
|Жирона
|25
|30
|12
|Севилья
|25
|29
|13
|Хетафе
|25
|29
|14
|Райо Вальекано
|25
|27
|15
|Алавес
|26
|27
|16
|Валенсия
|25
|26
|17
|Эльче
|25
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|25
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|26
|21
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|24
|17